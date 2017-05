Fifa : levée de suspension de la Fédération malienne

La Fédération internationale de football (FIFA) a levé la suspension qui frappait la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), annonce l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué, cité samedi par des médias locaux. Cette suspension était une réaction de la FIFA après la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football par le ministre des Sports, le 8 mars dernier. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Fatma Samoura, la FIFA rappelle avoir pris acte de la décision du ministre des Sports de revenir sur la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football et de son remplacement par un comité provisoire chargé de gérer les affaires courantes. Ainsi, le bureau de la FEMAFOOT présidé par Boubacar Baba Diarra a été réinstallé, souligne la FIFA, ajoutant que «Dans ces circonstances le bureau de conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la FEMAFOOT avec effet immédiat». «Par conséquent, souligne le communiqué, la FEMAFFOT bénéficie de l’ensemble de ses droits de membres conformément à l’article trois des statuts de la FIFA. En conséquence les équipes représentatives et les clubs de la fédération malienne de football peuvent à nouveau participer à des compétitions internationales. Cela signifie également que la FEMAFOOT, ses membres et ses officiels peuvent de nouveau profiter des programmes de développement et formation dispensées par la FIFA et la CAF», note le communiqué.