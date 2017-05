Tournoi de l'UNAF (U19)/ 2e journée : L’Algérie s'impose face à la Tunisie (1-0)

La sélection algérienne de football des moins de 19 ans (U-19) s'est imposée samedi face à son homologue tunisienne (1-0), lors de la deuxième journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui se déroule à Sousse (Tunisie). L'unique but de la partie a été inscrit par Mohamed Amine Beghdaoui à la 50e minute de jeu. Lors de son entrée en lice dans cette compétition, l'Algérie s'est inclinée jeudi dernier face au Maroc (2-1). Les Marocains ont été tenus en échec de leur part samedi face à la Libye (1-1). La compétition se déroule sous forme de mini-championnat, avec deux matchs par journée, le premier classé remportant le titre. Lors de la troisième et dernière journée prévue lundi 1er mai, l'équipe algérienne sera opposée à la Libye alors que la Tunisie défiera le Maroc. L'objectif de cette équipe des U-19, dirigée lors de ce tournoi de l’UNAF par Abdelkrim Benaouda, directeur technique régional de Saïda, c’est la qualification à la CAN des U20 qui aura lieu en 2019.

Résultats

Première journée :

Algérie - Maroc 1-2

Tunisie - Libye 2-0

Deuxième journée :

Maroc - Libye 1-1

Tunisie - Algérie 0-1

Hier lundi 1er mai :

Libye - Algérie

Tunisie - Maroc

Classement : Pts J

1- Maroc 4 2

2- Algérie 3 2

-- Tunisie 3 2

4- Libye 1 2