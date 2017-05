Tunisie : L'Espérance remporte le 126e derby de la capitale

L'Espérance sportive de Tunis a remporté le 126e derby de la capitale en battant le Club Africain 2-0, dimanche au stade de Radès, en match comptant pour la 7e journée "play-off" du championnat de la ligue 1 de football professionnel de Tunisie. Les "Sang et Or" plus réalistes, ont ouvert le score dès la neuvième minute par Taha Yassine Khenissi qui a été à l'origine du deuxième but, suite à une passe décisive à Fakhreddine Ben Youssef qui a doublé la marque à la 42'. En deuxième période les Clubistes se sont créé plusieurs occasions sans pouvoir les concrétiser permettant ainsi à l'Espérance de conserver son leaderhip avec 17 points, alors que le Club Africain troisième (10 points) a compromis ses chances de revenir dans la course au titre. A trois journées de la fin, le titre devrait se jouer entre l'Espérance et l'Etoile du Sahel (2e/16 pts), vainqueur à Sousse du CS Sfaxien par 1 but à 0. Après avoir ouvert la marque sur un pénalty transformé par Hamza Lahmar à la 16e, les Sahéliens se sont fait peur et auraient pu subir l'égalisation, n'eut été un pénalty raté par Karim Aouadhi et un autre manqué par le Brésilien Diego Acosta. Une victoire qui permet à la formation sahélienne de rester à un seul point de retard du leader tandis que le CS Sfaxien est 5e (6 pts).