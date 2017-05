Tour du Sénégal : Islam Mansouri (Vélo Club Sovac) remporte l’épreuve

L'Algérien Islam Mansouri (Vélo Club Sovac) a remporté le Tour du Sénégal cyclisme, dans sa 16e édition, clôturée samedi à Dakar, par la 8e étape courue en circuit fermé, sur une Corniche Ouest de 91 km au total, et qui a sacré l'Allemand, Lucas Carstensen (Embrace The World Cycling) en 2h13:50, devant le Tunisien Hassen Ben Nasser et le Français Dimitri Ilongo. La dernière étape, la moins longue après celle de Thiès, a été très disputée par les coureurs qui avaient effectué 7 tours de 13 km chacun. Et trois sprints intermédiaires aux 2e, 4e et 6e tours. Au classement général de la 16e édition du Tour International du Sénégal, Mansouri Islam a terminé en première position avec un total de 25h 37: 27, devant le Français Clain Médéric (Club de la Défense/France) à 0:49 et l'Allemand Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) à 1:39. Quant à Mohamed Bouzidi, l'autre coureur du Vélo Club Sovac), il termine en 6e position du classement général, avec un retard de 4 minutes et 15 secondes. Mohamed Bouzidi était le détenteur du maillot jaune du Tour depuis, la 2e étape, juqu'à la 7e, où il a été déchue par son coéquipier, Islam Mansouri. La 7e étape a eu lieu sur une distance de 150 km (entre la Somone, le Plateau de Diass et Ngaparou) avait été remportée par le Belge Legley Mahias (Royal Vélo Club d'Ottignie) en 3h16:58. La particularité de cette 16e édition est qu'elle est dominée par le club allemand d'Embrace The World Cycling qui totalise trois victoires d'étape (1ère, 5e et 6e étapes) contre deux à Royal Vélo Club Ottignie de Belgique (3e et 7e étapes), une à Vélo Club Sovac d'Algérie (2e étape) et une au Club de la Défense de France (4e étape). Et c'est l'Allemand Carstensen Lucas et le Belge Legley Mathias qui se taillent la part du lion avec chacun deux victoires d'étape à titre personnel.