Racisme : Le Ghanéen Muntari (Pescara) quitte le terrain

Le milieu de terrain ghanéen de Pescara Sulley Muntari a quitté de son plein gré la pelouse de Cagliari lors du match opposant dimanche les deux équipes de Serie A après avoir, selon son entraîneur, été la cible d'insultes racistes. «Muntari a entendu des cris racistes et il a demandé à ce que quelqu'un intervienne. Je pense qu'il a eu raison, il a bien fait de quitter le terrain», a déclaré Zdenek Zeman, entraîneur de Pescara, après le match, remporté 1-0 par Cagliari. Sur les images diffusées par les chaînes sportives italiennes, on voit Muntari parler à l'arbitre du match, se plaignant manifestement de l'attitude de certains supporters de Cagliari. L'arbitre semble écouter ses protestations puis lui adresse un carton jaune. Muntari quitte alors le terrain, répétant à plusieurs reprises "stop" ou "basta" (ça suffit, NDLR). A sa sortie du terrain, il s'adresse à des supporters en leur montrant son bras et en disant «C'est ma couleur, c'est ma couleur». Muntari, âgé de 32 ans et international à plus de 80 reprises, a fait l'essentiel de sa carrière en Italie, passant notamment par l'AC Milan et l'Inter Milan.