Ligue 2 (29e journée) : L’US Biskra et l’USM Blida en Ligue 1

Fin de suspense pour la course à l’accession. La 29 journée de Ligue Deux, disputée samedi dernier a tranché. L’US Biskra et l’USM Blida rejoignent le Paradou AC en Ligue Une. Pour confirmer son accession historique chez l’élite, la formation des Zibans, auteur d’une saison remarquable, a disposé de l’Amal Boussâada. Une victoire étriquée à l’issue d’une partie assez disputée. L’unique réalisation a été l’œuvre du meilleur buteur de la saison, Djâabout (25’). De leur côté, les poulains du coach Zane n’ont pas eu la partie facile, non plus. Menés d’entrée de jeu par le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj (Djahnit 10’), les joueurs de l’USMB ne doivent leur salut qu’à leur attaquant Rabti, auteur d’un doublé (45+3’ et 52’ SP). La JSM Skikda, vaincue à El Eulma (1-0) et la JSM Bejaia battue par le PAC (2-1) devront attendre la saison prochaine pour tenter un retour en Ligue Une. Pour ce qui est du maintien, les choses se compliquent de plus en plus pour le Widad de Boufarik. Tenus en échec à domicile par l’ASMO (0-0), les poulains de Dob, qui ont raté un penalty dans les arrêts de jeu de la rencontre, sont désormais les plus exposés. Lors de la dernière journée, le WAB se rendra à Boussâada. Battu à Saida par le Mouloudia local (2-1), le CRB Ain Fekroun tient par contre son destin entre ses mains. Une victoire à domicile, face au MCEE, lors de l’ultime journée, sauverait le club de la relégation. C’est aussi le cas pour l’ASM Oran et le Ghali de Mascara, toujours sous la menace. Le premier accueillera le MCS, alors que le second se rendra à Chlef. La victoire est impérative pour les deux teams.

R. M.