Comité olympique algérien - Présidence : Dépôt des candidatures du 11 au 18 mai

Les candidats intéressés par la présidence du Comité olympique et sportif algérien ou par un poste au sein de son bureau exécutif pourront déposer leur dossier, du 11 au 18 mai, a annoncé l'instance olympique, hier.

«Les membres de droit sont informés qu'ils peuvent postuler à la présidence du COA, ou à son comité exécutif, du 11 au 18 mai 2017. Le dépôt des dossiers peut se faire à partir de 9h00, au niveau de secrétariat général de l'instance. Le dernier délai étant fixé au jeudi 18 mai, à 17h00» a encore précisé la même source. Le recueil des dossiers ne débutera donc que dans dix jours, mais le premier candidat à la présidence du COA est déjà connu, à savoir le président sortant Mustapha Berraf qui, après avoir longtemps entretenu le suspense, a décidé de se représenter. «Les acteurs du monde sportif étaient nombreux à m'encourager à continuer et je ne suis pas resté insensible à leurs sollicitations. J'ai donc décidé de me porter candidat pour un nouveau mandat à la tête du COA», a indiqué Berraf, lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, tenue samedi dernier au siège de l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis", sis à Bab Ezzouar (Alger). Berraf avait clairement insinué qu'il n'allait pas essayer de briguer ce nouveau mandat olympique (2017-2020), arguant notamment de «problèmes de santé» qui l'ont amoindri au cours des derniers mois. Mais d'après lui, les choses ont fini par s'améliorer. «J'ai discuté avec mon médecin, le professeur en cardiologie Djamel Eddine Nibouche, et il m'a assuré que je suis apte à assurer un autre mandat. Ainsi, rassuré par son diagnostic je n'ai plus d'inconvénient à me représenter», a encore expliqué le président sortant du COA. Prévue le 14 mai, l'Assemblée générale élective du COA a été décalée au 27 du même mois.