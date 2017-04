M. Sellal hier à Médéa : Une wilaya en plein essor

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

À partir de Médéa, le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a souligné la nécessité de saisir l’opportunité des législatives du 4 mai, pour choisir les compétences jouissant d’un esprit responsable et qui ne sont animées que par le seul intérêt de servir le pays à travers une gestion optimale des affaires publiques.

Lors de sa rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile de Médéa, intervenue au terme de sa visite de travail et d’inspection qu’il a effectué hier dans cette wilaya, M. Abdelmalek Sellal a également mis en avant le fait que les ambitions de l’État en matière de développement et de progrès sont inspirées des valeurs de la génération de Novembre 1954, constituant à ce jour «la mémoire vive et la fierté de la nation». «Notre fierté est d’autant plus grande, puisque notre Président, le frère et moudjahid M. Abdelaziz Bouteflika appartient à cette même génération de Novembre», a encore ajouté M. Sellal, dont le propos a provoqué un tonnerre d’applaudissements et des youyous stridents dans la salle de conférences de l’université de Médéa qui a abrité la rencontre avec la société civile.

Une rencontre durant laquelle le Premier ministre ne manquera pas de battre en brèche «les pseudo-analyses» faites par des pessimistes et prêcheurs de désespoir qui ne misent que sur le chaos de l’Algérie. « Certains ne vivent que pour voir l’Algérie sombrer dans une explosion sociale, je leur réponds, à partir de cette tribune, que le pays est serein et saura relever l’ensemble des défis en termes de développement et de progrès», a affirmé le Premier ministre, catégorique. «Je suis constamment l’évolution de notre économie, et je demeure optimiste», a-t-il enchaîné. Mettant l’accent sur l’importance de la stabilité consacrée à la faveur de la réconciliation nationale, le Premier ministre a par ailleurs assuré que «l’Algérie ne pourra être entraînée dans les conflits qui minent le Moyen- Orient, comme le souhaitent certains».



Médéa, une base arrière civilisationnelle de la capitale



S’exprimant à partir de Médéa, M. Abdelmalek Sellal rappellera aussi, dans son intervention, que cette wilaya a été «ce bastion qui a fait front pour la défense de la République durant les années du terrorisme».

Cette époque douloureuse qu’a vécue l’Algérie durant les années 1990 est définitivement reléguée au passé, eu égard à «la stabilité indéniable dont jouit aujourd’hui le pays», comme a tenu à le relever le Premier ministre. Il poursuit en affirmant que eu égard aux multiples projets dont a bénéficié Médéa, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, «artisan de la paix et de la réconciliation nationale», Médéa se dévoile aujourd’hui comme une véritable référence de croissance émergeante et sert de parfait exemple qu’il y a lieu de consolider davantage. L’expérience du progrès réalisé, indique encore M. Sellal, «conforte notre conviction en notre capacité d’aller vers un développement équilibré des deux secteurs de l’Agriculture et de l’Industrie, que nous voulons compétitifs et créateurs de richesse et d’emploi».

La préservation et la consolidation de tout ce qui a été réalisé jusque-là comme acquis, aussi bien dans le domaine des infrastructures de base que celui des transports, ainsi que dans d’autres secteurs, est ce «défi de l’heure qu’il a y lieu de relever», a soutenu le Premier ministre. Il illustre son propos en citant le barrage de Koudiat-Asserdoun, une œuvre architecturale par excellence construite à Bouira, mais qui n’a été perceptible , dit-il, qu’à travers sa capacité d’irrigation d’importantes surfaces agricoles, relavant, notamment du territoire de Médéa.

Dès l’année prochaine, appuie M. Sellal, Médéa sera dotée de son propre barrage, celui de Beni Slimane, d’une capacité d’irrigation pouvant atteindre les 250.000 ha. «Ce qui permettra de la hisser au rang de seconde Mitidja de l’Algérie, comme l’avait souhaité le défunt Président Houari Boumediène», indique-t-il. «Nous œuvrons pour l’efficacité et la compétitivité que nous préférons à l’austérité. Notre objectif n’a d’égale que notre volonté de consentir davantage d’efforts pour assurer la création continue de la richesse», a encore plaidé le Premier ministre. Dans cette optique, poursuit-il, «notre politique est celle de la promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances».

«L’État n’a ménagé aucun effort pour libérer les initiatives et mettre en places une série d’infrastructures de base garantissant l’émergence d’une dynamique d’investissement entreprenante», ajoute-t-il. En ce sens, il insiste sur la mobilisation de tout un chacun pour faire valoir les objectifs gagés. «Il est grand temps pour que le privé fasse preuve de responsabilité en assurant une contribution énergique dans le cadre de la consécration de cette dynamique», fera savoir le Premier ministre, expliquant que «l’État ne peut et ne doit nullement constituer le seul acteur exclusif dans la mise en œuvre de cette démarche». S’agissant de Médéa, et eu égard à sa dynamique de développement tous azimuts, cette wilaya constitue, de l’avis du Premier ministre, «une base arrière civilisationnelle de la capitale».



Bannir la corruption et la bureaucratie une nécessité absolue



«Nos efforts pour une croissance évolutive doivent d’abord préserver la classe moyenne, non sans garantir sa promotion», souligne par ailleurs le Premier ministre, lors de son intervention devant les représentants de la société civile. Dans ce cadre, argue-t-il, «les pratiques de la bureaucratie tout comme la corruption doivent être bannies, non pour des raisons morales où réglementaires seulement, mais aussi eu égard d’une part aux obstacles qu’elles provoquent devant tout action de développement, et l’impact nuisible de ces pratiques sur la vie quotidienne des citoyens, d’autre part».

Là encore, ajoute M. Sellal, il y a lieu de multiplier les efforts et mobiliser les énergies pour en finir avec ce type de fléau. «L’Algérie d’aujourd’hui ne peut satisfaire les besoins de certains individus au détriment des attentes élémentaires de la majorité» a appuyé le Premier ministre.

D’autre part, M. Sellal a soutenu : «Nous sommes tous appelés à bien saisir la situation financière et économique de l’Algérie. Cela fait bientôt trois ans que le pays est confronté à une baisse du prix du pétrole qui a réduit de 50% ses recettes d’exportations en hydrocarbures.» Il enchaîne en évoquant la prochaine réunion de l’OPEP, prévue ce mois-ci. Il souligne, à ce propos, que quoi qu’il en soit du succès de cette concertation, les prix du baril ne pourraient franchir la barre de 55 dollars. Pour autant, assure le Premier ministre, l’Algérie continue de résister et de faire face à cette situation difficile, et ce «grâce à la sagesse et à la gouvernance judicieuse du Président de la République qui a doté le pays de réserves de changes et procédé, en temps opportun, au paiement de la dette extérieure. «À cela s’ajoute l’atout de la stabilité qui a permis de mettre en œuvre sa nouvelle orientation économique visant à replacer l’Algérie parmi les pays émergents à l’horizon de 2020», affirme encore le Premier ministre, optimiste.



Consacrer une révolution des mentalités



Il recommande toutefois avec insistance de consacrer une véritable «révolution des mentalités», puisque, dit-il, «la priorité est de préserver le pouvoir d’achat des Algériens qui sont de plus en plus exigeants, et non pas de satisfaire certaines revendications qui peuvent s’avérer déficitaires pour le budget de l’État». Il cite, à titre d’exemple, le dossier de la retraite qui a fait couler beaucoup d’encre l’année passée, rappelant que la CNR faisait face à un déficit criant, à telle enseigne qu’il aura fallu solliciter la CNAS pour assurer le paiement des pensions des retraités.

«Il nous faut absolument revoir le fonctionnement de notre économie», indique par ailleurs le Premier ministre, précisant que «la seule voie de succès est celle d’élargir nos compétences et exploiter au maximum le potentiel dont nos disposons, à travers la promotion des investissements via des contrats de partenariats prometteurs dans les domaines agricole et industriel».

D’autres part, et pour revenir à sa visite de travail et d’inspection, le Premier ministre a surtout insisté sur l’application des dispositions contenues dans la loi de finances pour 2017, traitant des facilitations attribuées aux investisseurs étrangers.

En vertu de ces mêmes dispositions, des facilitations portant, notamment sur l’octroi du foncier industriel aux concernés qui sont tenus en contrepartie de réaliser leurs projets dans un délai ne dépassant pas les 3 ans.

À défaut, les investisseurs en question seront soumis au paiement d’amendes, voire au retrait du foncier industriel, dans le cas où le projet n’est pas réalisé dans un délai de 5 ans. «Nous allons donner un délai pour les investisseurs qui n’ont pas encore démarré leurs projets, mais la loi sera appliquée dans toute sa rigueur avec ceux qui ne respectent pas leurs engagements», a-t-il déclaré. Lors de son inauguration du projet d’investissement Arab Metal, réalisé dans le cadre d’un partenariat (51/49) au niveau de la commune d’Oued Harbil, le Premier ministre a instruit les walis de les appliquer scrupuleusement.

K. A.