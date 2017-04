FJD : « L’APN, un rôle déterminant »

Le président du front pour la justice et le développement M. Abdallah Djaballah a rappelé dans un meeting animé à Bordj Bou Arreridj l’importance de l’Assemblée populaire nationale qui reste déterminante dans la gestion des affaires intérieures de l’Algérie. M. Djaballah qui a insisté sur la lutte contre les fléaux sociaux a déclaré aux candidats qui se présentent aux élections législatives que le pouvoir qui leur est donné au même titre que toutes les fonctions supérieures de l’Etat est une responsabilité et non pas un droit aux privilèges. Le président du FJD n’a pas manqué de rappeler la nécessité de renforcer l’unité nationale. Nous devons chercher ce qui nous réunit a indiqué l’orateur qui a balayé au passage toutes les accusations portées sur son opposition à la promotion de tamazight.

Toutes les constituantes du pays qui ont été unies par l’islam forment une seule nation. Elles partagent le même passé. Elles doivent construire ensemble leur avenir a affirmé M. Djaballah qui a rappelé qu’il a appelé depuis longtemps à l’institution de tamazight en tant que langue nationale. M. Djaballah qui a appelé à la consécration de l’Etat de droit a soutenu l’idée d’une collaboration entre les services de l’Etat et les particuliers pour améliorer la prise en charge des démunis.

Il a également évoqué la mobilisation de tous les efforts pour la réalisation d’un développement diversifié avant d’appeler les citoyens à se rendre en force aux urnes pour concrétiser ces objectifs.

F. D.