Meeting de M. Ouyahia à Alger : « Le RND est au service du peuple »

Une salle archicomble, des applaudissements à tout rompre et des centaines de militants mobilisés, brandissant des slogans à « la gloire du RND ». Telle est l’ambiance effervescente qu’a connue la salle Harcha hier, lors d’un meeting populaire animé par M. Ahmed Ouyahia. Après avoir salué «la presse nationale à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, il a indiqué que le RND est pour « la création d'un fonds de soutien à la liberté de la presse qui défend la vérité et contribue à l'amélioration du pays », précisant que ce fonds « relèvera de l'Etat ». M. Ouyahia a souligné que son parti qui était « aux premiers rangs lorsque le pays traversait une étape difficile et qui a soutenu le Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la consécration de la concorde civile et de la réconciliation nationale », poursuit aujourd'hui son soutien au président Bouteflika qui est le président de la République de 40 millions d'Algériens et le président de 75 partis politiques.



«Il faut une aide de l’Etat pour la location d’appartements»



Après avoir critiqué « les voix qui appellent à l'autonomie d'une région », M. Ouyahia a réitéré l'appel à « la sauvegarde de la sécurité, de la stabilité et de l'unité nationale » qui demeurent «la base du développement et de l'édification».

Il a salué dans ce sens «le rôle de l'Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et la saisie des quantités d'armes en provenance de certains pays voisins». Il a évoqué, dans ce sens, la décennie noire vécue par notre pays, ainsi que les dangers extérieurs qui le guettent. « L’Algérie est située dans un chaudron régional, nous avons le terrorisme, la drogue, la cybercriminalité… nous sommes la cible de pas mal de pays qui veulent vraiment déstabiliser l’Algérie, il nous faut donc rester vigilants», a-t-il indiqué.

L’amélioration de la rentabilité par une gestion rationnelle constitue un autre axe pour lequel son parti œuvre, et cela en proposant de nouveaux mécanismes à même d’aboutir à des performances qui éviteraient à l’Algérie un endettement.

« Il n’y aura pas d’endettement et nous ne recourrons pas au FMI. Nous avons payé la totalité de la dette et nous savons ce que cela nous a coûté avec les conditions posées par ce Fonds», a-t-il rappelé.

L’autre point abordé par le SG du RND, est le décollage économique, qui est, selon lui, tributaire de l’investissement mais aussi de la protection de l’économie nationale. « Nous sommes tenus de libérer l’économie de la dépendance d’hydrocarbures», a-t-il dit, tout en soulignant l’Algérie jouit de plusieurs potentialités et notre priorité est d’encourager l’investissement dans toutes les régions, et ce avec équité.

