M. Tayeb Zitouni, tête de liste RND à Oran : « Nous misons sur la jeunesse »

Vous conduisez la liste du RND à Oran, Comment allez-vous convaincre les Oranais de voter pour vous ?

Le travail a déjà été fait avant notre campagne électorale. Nous, au sein du RND, avons toujours été proches des citoyens, de par la nature des postes et fonctions occupés par nos militants, mais aussi grâce à notre présence sur le terrain, en participant à différentes activités ; caritatives, culturelles ou scientifiques. Ceci est possible grâce à la qualité et aux profils des membres de notre parti. Toutefois, pour cette campagne, je peux vous dire que les Oranais nous connaissent très bien. Personnellement, j’ai été président de l’APC d’Oran et également directeur des Moudjahidine dans ma wilaya natale. Je garde de beaux souvenirs et je fais toujours confiance au sens de responsabilité de mes concitoyens pour choisir un parti qu’ils connaissent, des personnes à qui ils ont déjà fait confiance pour diriger leur vie quotidienne ; qu’il s’agisse de moi en tant qu’élu ou des autres candidats de notre liste et qui sont chefs d’entreprises, intellectuels, médecins, des personnalités sportives, etc. Ceci pour vous dire que les Oranais nous ont déjà confié des responsabilités et ont déjà placé leur confiance en nous pour veiller à leur quotidien. Aujourd’hui, il s’agit de renouveler la confiance pour que nous puissions les représenter à l’APN, où nos actions se feront selon leurs volontés.



Quelle serait votre première action si vous êtes élu au parlement ?

Il n’y a pas une seule action prioritaire, mais un ensemble de choses urgentes. Toutefois, j’en profite pour dire que nous nous engageons en premier lieu à ouvrir des permanences dans toutes les communes. L’objectif de l’APN est de porter les doléances et préoccupations des citoyens. Et ça ne peut se faire qu’à travers un contact continu avec le peuple, d’où l’intérêt de nos permanences. Nous insistons, en effet, sur le travail de proximité car, le terrain révèle chaque jour des contradictions qu’il est utile d’observer et de traiter. Nous insistons notamment sur la jeunesse. Nous sommes à l’écoute de leurs attentes. C’est pour cela que nous comptons beaucoup de jeunes dans notre parti. Certains sont même candidats à ces échéances. Nous avons constaté que notre jeunesse éprouve un besoin de communication digne de ses aspirations. C’est pour ça que, par exemple, nous ferons tout pour améliorer les connexions à internet, en proposant des solutions à même de concrétiser la démocratisation des TIC. La jeunesse demeure au centre de nos préoccupations, qu’il s’agisse des programmes économiques, culturels, scientifiques ou sportifs..



Quelle appréciation faites-vous du déroulement de la campagne à ce jour ?

La campagne électorale s’est bien déroulée pour nous. Comme je l’ai souligné, nous avons été dans les 26 communes de notre wilaya, dans les moindres douars, recoins ou sentiers. Il est important pour nous de mobiliser les gens, mais il est vital surtout d’aller vers les gens et leur dire que nous sommes là, debout, à veiller sur leurs intérêts et besoins.

Nous avons privilégié le travail avec les jeunes, le mouvement associatif, mais aussi en maintenant les passerelles entre les générations. Les meetings étaient bons et rassurants. Je peux vous garantir que les Oranais sont conscients de leurs droits et devoirs, de leur responsabilité et qu’ils voteront le 4 Mai pour barrer la route à l’obscurantisme.

Les discours blasés, vides et non constructifs ne dissuaderont pas le peuple de faire entendre sa voix.

Les réactions des populations qui nous ont accueillis étaient très positives et prometteuses. Pour nous, ça ne fut qu’une occasion de plus de renouer les liens et de rendre visite à nos amis, familles et concitoyens, mais c’était bon de le faire car les gens ont toujours besoin qu’on leur rappelle que notre union est primordiale pour édifier l’Algérie de demain.

Amel Saher