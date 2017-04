Clôture aujourd’hui de la campagne électorale : Il reste la vérité des urnes

Après trois semaines longues et usantes pour les chefs des partis politiques en lice pour les législatives du 4 mai, la campagne électorale prendra fin, ce soir à minuit. Du coup, et en dehors de la période prévue par la loi organique portant régime électoral, aucun candidat ne peut faire campagne d’ici le jour du scrutin.

Ainsi donc, et 22 jours durant, les leaders des partis ont sillonné la majeure partie du pays, animé meetings populaires, organisé des rencontres de proximité avec les citoyens, soit des potentiels électeurs.

L’approche interactive sur les réseaux sociaux du net, notamment le facebook n’a pas été oubliée eu égard à l’intérêt et surtout l’engouement qu’elle suscite. D’ailleurs, et de mémoire d’observateurs avertis de la scène politique, l’usage des réseaux sociaux durant la campagne électorale des législatives de 2017 est le plus « important » de l’histoire des élections en Algérie. Pour revenir aux débats ayant caractérisé cette campagne, le défi premier pour les formations durant cette campagne n’était autre que la nécessité de convaincre les citoyens sur « l’importance » de participer « massivement » à cette joute électorale et de s’impliquer dans ce processus. C’est sans doute l’un des rares points sur lequel, les partis politiques, toutes tendances confondues, se sont entendus et ont accordé leurs violons au nom de la « préservation » de la stabilité et la « sécurité » de l’Algérie. Ensuite, les candidats se sont attelés à séduire les électeurs, chacun selon sa conception des choses, de la pertinence de leur programme et de la qualité de leurs propositions et ce, pour voter en faveur de leurs listes. Affirmer aujourd’hui qu’ils auront réussi dans leur entreprise ou suscité l’engouement, seule la vérité des urnes pourra le confirmer. Les pouvoirs publics ont mis en place de leur côté, un important dispositif humain et matériel dans le but de garantir toutes les conditions de réussite de cette campagne. Les candidats ont en effet pu bénéficier de plus de plus de 4.730 espaces publics et autres sites réservés pour les besoins des meetings populaires (salles omnisports, stades, salles de cinémas…), soit une augmentation de 388 espaces par rapport aux législatives de 2012. Interrogé récemment sur les conditions du déroulement de la campagne, le président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections a indiqué qu’excepté quelques dépassements et autres irrégularités portant notamment sur l’affichage anarchique, tout s’est bien déroulé. Abdelwahab Derbal s’est dit en effet globalement satisfait des conditions dans lesquelles s’est déroulé et mis en avant au passage des moyens mis à la disposition des candidats par l’administration, notamment la réquisition des espaces pour les affichages et la tenue des meetings. Cependant, il a déploré leur « sous-exploitation » par les partis et listes indépendantes et avancé à ce propos un taux de non-exploitation de 60%. Concernant la couverture médiatique, rien de particulier à signaler si ce n’est la « bonne conduite » qu’ont affiché, selon le ministre de la Communication, l’ensemble des médias nationaux, que ce soit presse écrite ou audiovisuelle des secteurs public et privé.

Le département de Hamid Grine avait, rappelons-le, adressé à la veille du lancement de la campagne électorale deux circulaires ministérielles aux médias. Le contenu de ces deux documents traite exclusivement de la « nécessité » pour tous les médias nationaux de « respecter les règles d’éthique et de déontologie » dans la couverture médiatique du scrutin.

S. A. M.