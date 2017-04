M. Sellal hier à Médéa : Les atouts du développement

M. Abdelmalek Sellal a inspecté et inauguré plusieurs projets et équipements relevant des secteurs des travaux publics, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, de l’industrie et de l’urbanisme.

Il a amorcé sa tournée à partir de la commune d’El-Hamdania (14 km au nord de Médéa), par l’inspection du projet de dédoublement de la route nationale (RN) No 1 reliant la Chiffa à Berrouaghia, et la visite du tunnel d’El-Hamdania, l’un des deux tunnels réalisés dans le cadre de ce projet routier structurant appelé à assurer une desserte rapide entre les localités du nord du pays et les régions du sud. Après avoir suivi un exposé détaillé sur le secteur des travaux publics et du projet de dédoublement de la RN No 1, le Premier ministre a tenu à souligner le caractère hautement important de ce projet, notamment sur le plan économique, affirmant qu’un tel projet est en mesure d’apporter une plus-value économique pour les régions desservies par cet axe, et au-delà. M. Sellal a insisté, lors de l’inspection d’un des deux tunnels de la section Chiffa-Berrouaghia, sur la nécessité de respecter le délais de réalisation de ce projet, prévu, selon le directeur de l’Agence nationale des autoroutes (ANA), au courant du 2e trimestre de l’année 2018. Il a indiqué, en outre, que l’achèvement de cette section d’autoroute va permettre la mise en œuvre de la nouvelle base logistique de Boughezoul, actuellement en cours de réalisation, d’où l’intérêt de lui accorder une attention particulière, a-t-il ajouté. La section El-Hamdania-Berrouaghia du projet de dédoublement de la RN No 1, confiée au groupement d’entreprises algéro-chinois (CSCEC-SAPTA-ENGOA), enregistre un taux d’avancement des travaux estimé à 75%. Cette section d’autoroute, considérée comme la plus complexe du projet, eu égard au relief accidenté de la région, est constituée de deux tunnels, l’un coté Blida, d’un linéaire de 4.717 mètres, réalisé à hauteur de 70% l’autre, côté Médéa, totalement achevé, est d’un linéaire de 4.784 mètres, en sus de deux imposants viaducs et de plusieurs ouvrages d’art qui affichent un taux d’exécution d’environ 81%.



Visite d’une unité de calcul intensif de l’université Yahia-Farès



Le Premier ministre a inspecté l’unité de calcul intensif de l’université Yahia-Farès de Médéa, où il a suivi un exposé détaillé sur ce projet dévolu au calcul scientifique à haute performance (High Performance Computing). Il a estimé primordial de rattraper le retard enregistré dans le domaine de l’enseignement scientifique, notamment la branche mathématique, appelant à fournir plus d'efforts afin de combler ce retard. «Nous ne pouvons pas continuer sur le même rythme et méthode d’enseignement, il faut s’adapter, au plus vite, aux nouvelles exigences de l’enseignement supérieur et se mettre au diapason des nouvelles technologies», a déclaré M. Sellal, insistant sur «l’impératif de maîtriser les sciences techniques et d’en faire un bon usage». Le Premier ministre a exhorté les responsables de l’unité de calcul intensif à «rentabiliser et optimiser les équipements mis à leur disposition par l’État, et penser à se projeter, dès à présent, dans une optique futuriste», car, a-t-il dit, «l’avenir du pays ne peut se faire sans maîtrise de la science». Ce projet d’unité de calcul intensif vise à créer, dans un proche avenir, un centre d’expertise exclusivement spécialisé dans le calcul scientifique à haute performance, au niveau du pôle universitaire de Médéa.



Partenariat agricole public-privé



M. Sellal a inspecté la ferme-pilote Dhaoui, dans la commune d’Ouamri, à 33 km à l’ouest de la wilaya. Il a mis l’accent sur la nécessité d’aller vers davantage de partenariat privé-public, dans le domaine agricole, soulignant que l’agriculture a grandement besoin de capitaux privés pour se développer et contribuer à l’essor économique du pays. M. Sellal a assuré que «l’État restera propriétaire des terres, mais l’option du partenariat privé-public doit être encouragée et soutenue», insistant sur «l’impératif de songer à produire localement, au lieu d’importer».

«Notre bataille, aujourd’hui, c’est la production. Il faut que nous parvenions à produire, ce que nous consommons ici en Algérie», dit-il. La ferme-pilote Dhaoui s’étend sur une superficie agricole totale de 811 hectares, dont 300 hectares dédiés à la culture en irriguée. Elle est spécialisée dans l’élevage bovin et la production laitière, disposant d’un cheptel bovin de 128 têtes, dont 17 vaches laitières et 83 génisses, destinées à la reproduction. Outre cette activité principale, la ferme-pilote Dhaoui s’est investie également dans la culture arboricole, notamment la production de pommes, de poires et de prunes, s’étendant sur une superficie de 69 hectares, alors que la culture céréalière et le fourrage, autres activités de la ferme, occupent une superficie de 458 hectares.



Inauguration d’une unité de fabrication de cuivre Arab Metal à Oued-Harbil



M. Sellal a inauguré l’unité de fabrication de cuivre Arab Metal, sise à la zone industrielle d’Oued-Harbil. Il a saisi cette opportunité, pour rappeler les efforts consentis par l’État en vue d’encourager l’investissement et de faciliter la création de ce type d’entreprise, tout en mettant en garde les investisseurs qui ont sollicité des terrains et tardé à concrétiser leurs projets. «Nous allons donner un délai pour les investisseurs qui n’ont pas encore démarré leurs projets, mais la loi sera appliquée dans toute sa rigueur avec ceux qui ne respectent pas leurs engagements», a-t-il déclaré. M. Sellal a procédé, sur le site de cette unité industrielle, à la remise d’arrêté de concession au profit d’investisseurs de la région. D'un investissement de 917 millions de dinars, Arab Metal est spécialisée dans la fabrication de câbles en cuivre et le recyclage de déchets ferreux. D’une capacité de production de 12.000 tonnes/an, l’unité de fabrication de câbles de cuivre Arab Métal emploie un effectif de 100 ouvriers et cadres gestionnaires.



Inspection du chantier de 2.332 logements LPL



M. Sellal a inspecté le chantier de réalisation de 2.332 logements publics locatifs (LPL) à Aïn-Djerda, dans la commune de Draâ-Smar, à 4 km du chef-lieu de wilaya. Après avoir suivi un exposé sur le secteur de l'habitat, le Premier ministre a mis l’accent sur la nécessité d’impliquer désormais le privé dans l’aménagement et la réalisation des structures annexes (commerce et services) à l’intérieur des cités. «Il faut mettre en compétition le capital privé et l’inciter à investir dans les futurs projets de l'habitat», a indiqué M. Sellal, précisant que «l’État demeurera engagé aux côtés des couches moyennes et continuera de financer les projets destinés à cette catégorie». Entamé fin avril 2016, ce projet de logements est confié à l’entreprise turque Atlas Génie Civil, pour une durée contractuel de 26 mois.

Le projet LPL d’Aïn-Djerda enregistre un taux d’avancement des travaux estimé à 60%.