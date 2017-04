Le Premier ministre aujourd’hui à Sétif : une région qui se projette dans l’avenir

Le projet des grands transferts appelé à métamorphoser le paysage agricole dans cette wilaya et quintupler les rendements agricoles dans le domaine des céréales, avec l’irrigation de plus de 36.000 hectares, relève donc d’un acquis extraordinaire qui lui vaut le qualificatif de grand projet du siècle et fait déjà la fierté d’une wilaya à vocation essentiellement agricole, en dépit du tissu industriel qui est venu s’y greffer au lendemain de l’indépendance.

Un grand projet structurant qui connaît aujourd’hui de réelles avancées et permettra sur ses deux systèmes, «Est» et «Ouest», de transférer 313 millions de m3 par an à partir des barrages d’Erraguene (Jijel) et d’Ighil Emda (Béjaïa) vers les barrages de Draâ Eddiss par la grande réalisation de Tabelout et de Maouane.



Cimenterie d’Aïn El-Kebira : 3 millions de tonnes/an



Parmi tous ces grands projets, la mise en service de la seconde ligne de la cimenterie d’Aïn El-Kebira, avec une production additionnelle de 2 millions de tonnes de ciment par année, n’est pas sans s’inscrire dans cette même démarche qui tend à doter le pays de moyens à même de réduire l’importation, sinon d’abonder dans le sens de la couverture des besoins de l’Algérie et s’ouvrir à l’exportation dans un produit aussi important, au moment où le groupe GICA, duquel relève cette cimenterie, porte sa production de 11,5 à 23 millions de tonnes-an.



Le tramway sur la bonne voie



Le tramway de Sétif, dont les travaux se poursuivent à un rythme soutenu à l’effet d’être livré dans les échéances fixées, soit le premier trimestre de l’année 2018, se veut être un mode de transport en commun en site propre qui s’intègre harmonieusement dans le tissu existant et touchera des zones à forte mobilité.

Le gaz partout



Le volet social détient une place importante et permet aussi aux populations de cette wilaya de relever bien des acquis dans des secteurs aussi importants que ceux du raccordement en gaz naturel, dont le taux de couverture de la wilaya, qui n’excédait pas les 27% en 1999, et 40% en 2004, a atteint le taux record de 93,56% en 2016, au moment où des milliers de foyers sont en voie d’être raccordés et que le taux de couverture en électricité a dépassé les 99%.

Le logement dans ses différents segments n’échappe pas à cette évolution, quand on sait que le portefeuille actuel de la wilaya dépasse les 94.000 logements tous segments confondus, dont pas moins de 26.508 du genre public locatif, 11.840 logements aidés et plus de 37.000 logements ruraux. Pas moins de 10.285 logements sociaux, dont 3.678 à caractère rural, ont été attribués en 2016, alors que 21.968 logements, dont 4.827 ruraux sont en voie de réalisation.



3 grands pôles universitaires



L’enseignement supérieur et la recherche scientifique ne sont pas en marge de cette dynamique, quand on sait que la wilaya de Sétif, qui ne comptait pas plus qu’un centre universitaire en 1978 accueillant 250 étudiants, n’a pas attendu pour se mettre au diapason des grandes villes universitaires et compter aujourd’hui 2 grandes universités, Ferhat-Abbes et Mohamed-Lamine-Debaghine, qui accueillent plus de 58.000 étudiants, un potentiel non moins important dans le domaine de la recherche, et un troisième pôle universitaire à El- Eulma qu’est l’École supérieure de formation de professeurs d’enseignement.

Comme le secteur de la formation professionnelle, avec plus de 22.000 stagiaires, celui de l’éducation ne sera pas sans connaître de réelles avancées, au titre des investissements consentis.



L’investissement privé, maillon fort



L’investissement privé, impulsé par les mécanismes de facilitation injectées par l’État et des traditions de chefs d’entreprises qui se sont toujours impliqués dans la construction de leur wilaya, dont l’attractivité n’est plus à démontrer, constitue un autre maillon fort qui s’inscrit avec la démarche gouvernementale.

Dans ce contexte, 3.169 dossiers ont été transférés du CALPI vers le CALPIREF, dans différents secteurs, avec des prévisions de création de 54.000 postes d’emploi.

F. Zoghbi