Le président Bouteflika, à la veille du rendez-vous électoral du 4 mai: une dimension particulière

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, hier, un message à la nation, à la veille du scrutin de l'élection législative du 4 mai 2017, dont voici le texte intégral :



Mesdames, Messieurs,

Le scrutin pour l'élection de l’Assemblée populaire nationale est sur le point de débuter au niveau de la communauté nationale à l'étranger que je salue. Il se poursuivra ensuite dans quelques bureaux itinérants et culminera, le 4 mai, à travers tout le pays. A cette occasion, je voudrais partager avec vous quelques remarques sur cet important rendez-vous politique.



Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d'abord à souligner que la tenue de ces élections, dans leur délai constitutionnel, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les autres échéances électorales dans notre pays, témoigne de la stabilité politique et institutionnelle de l'Algérie, un résultat précieux qui est le fruit de nos efforts conjugués. L'élection législative de cette année revêt une importance accrue car elle se situe dans le sillage d'une profonde révision constitutionnelle survenue l'année dernière, tout comme elle se déroule dans une conjoncture financière lourde de défis pour notre pays. En effet, parmi ses missions, l'Assemblée populaire nationale que vous élirez aura la noble mission de poursuivre la mise en œuvre de dispositions importantes découlant de la révision constitutionnelle, dont notamment, un contrôle plus étroit de l'action gouvernementale, la mise en place d'un rôle accru pour l'opposition parlementaire, l'adoption de plusieurs lois pour la consécration de vos droits politiques et sociaux, et la finalisation de la modernisation du service public et de la gouvernance au service des citoyens. La nouvelle Assemblée populaire nationale devra également légiférer pour la finalisation de diverses réformes destinées à promouvoir une économie davantage diversifiée, de sorte à réduire la dépendance du développement du pays et du bien-être de la population envers le marché mondial des hydrocarbures. Pour toutes ces raisons, le scrutin, du 4 mai prochain revêt une dimension particulière qui interpelle chacun de vous.



Mesdames, Messieurs,

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles se déroulera ce scrutin, celles-ci se caractérisent par une amélioration sensible. Ainsi, la sécurité de ce rendez-vous électoral sera garantie grâce aux succès méritoires contre le terrorisme, enregistrés par l'Armée nationale populaire et les forces de sécurité, dont je salue, une nouvelle fois, l'engagement et les sacrifices.

De plus, et conformément aux directives que j'ai émises, l'Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale seront mobilisées pour garantir plus que jamais, la sécurité de la population et la sérénité de la consultation électorale. Parallèlement, les pouvoirs publics ont pris les dispositions requises pour une bonne organisation du scrutin, y compris la mobilisation de près d'un demi-million de fonctionnaires pour l'encadrement de plus de 65.000 centres et bureaux de vote. J'appelle l'ensemble des responsables et agents publics impliqués dans cette opération, à faire preuve de la plus grande impartialité et à veiller au strict respect des dispositions pertinentes de la loi. J'assure aussi la Haute instance indépendante de surveillance des élections, de mon plein appui dans l'accomplissement de sa mission définie par la Constitution et explicitée par la loi. En ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, j'invite également les magistrats à traiter avec diligence et fermeté tout dépassement ou tout acte de nature à porter atteinte à la crédibilité et à la transparence du scrutin, dont ils seront éventuellement saisis.

Par ailleurs, l'Algérie a souverainement convié les organisations internationales auxquelles elle appartient, ou dont elle est partenaire, à dépêcher leurs observateurs témoigner de la transparence et de l'équité de l'élection législative. Avec l'aide de Dieu, et avec le concours de chacun, les observateurs de la Ligue des Etats arabes, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies, constateront que cette élection n'aura rien à envier à celles qui se tiennent dans les pays de tradition démocratique.



Mesdames, Messieurs,

A l'occasion de l'élection de la prochaine Assemblée populaire nationale, vous aurez à choisir parmi plus d'un millier de listes de partis politiques et de candidats indépendants qui se sont présentés dans les différentes wilayas du pays et au niveau des circonscriptions électorales de la communauté nationale à l'étranger. Je vous invite, mes chers compatriotes, à exercer votre choix.

Ce choix qui sera respecté, sera le vôtre, libre, et en concordance avec vos convictions politiques. Mais, dans le même temps, votre participation à ce scrutin sera votre contribution personnelle à la stabilité du pays, à la progression de la démocratie dont vous êtes la source, et au développement de notre Patrie, l'Algérie, à laquelle nul parmi nous n'a de patrie de rechange. J'en appelle donc, notamment à votre attachement à l'Algérie, pour répondre présent à l'appel du Devoir et à participer massivement, à l'élection de l'Assemblée populaire nationale. Gloire à nos martyrs, Vive l'Algérie, Je vous remercie». (APS)