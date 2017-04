M. Bedoui rencontre la société civile : Les législatives, tournant décisif

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui a affirmé, que l'accomplissement du devoir électoral par le citoyen, le 4 mai prochain, est la meilleure voie à même de préserver les acquis de la sécurité et de la stabilité. «La meilleure voie à même de préserver les acquis de sécurité et de stabilité retrouvées grâce à la Charte de paix et de la réconciliation nationale et aux lourds sacrifices consentis, sera l'accomplissement par le citoyen de son devoir électoral», a attesté M. Bedoui lors de son allocution, à l’occasion de sa rencontre, hier, avec la société civile au Centre international de communication.

L’Algérie, dira-t-il, jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité, «grâce à la politique judicieuse du Président de la République et les sacrifices des forces de l’ANP et des services de sécurité», appelant les Algériens à préserver ces acquis par une forte participation au rendez-vous électoral du 4 mai prochain. «L'Algérie a vécu un isolement international et enduré seule les affres du terrorisme», a indiqué le ministre affirmant que les élections législatives du 4 mai prochain «sont un ensemble de défis qui doivent être relevés, le jour du scrutin, par toute personne consciente des périls terroristes et des situations que connaissent les pays limitrophes». Le ministre de l’Intérieur, lors de son allocution, hier, avait déjà réitéré son appel en direction des citoyens pour qu’ils se rendent en force le 4 mai aux bureaux de vote et contribuer ainsi à la réussite des élections législatives considérées comme un tournant décisif dans l’avenir du pays. Sachant, que cette rencontre qui s’est déroulée sous le haut patronage du Président de la République, en présence de la ministre des Postes et des Technologies de communication Houda Faraoun, du président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, des membres du conseil de la nation, notamment 6.000 personnes de la société civile, des artistes, des sportifs… intervient suite à la demande de 4 associations, en l’occurrence, les scouts musulmans algériens, l’organisation nationale de la solidarité associative, le forum national de la citoyenneté et de la modernité.



Appel à une participation massive pour faire face aux menaces qui guettent le pays



M. Bedoui, tout en relevant l’importance de ce rendez-vous électoral, a estimé qu’une forte participation des citoyens va barrer la route à tous ceux qui doutent encore de la capacité de l’Algérie à relever ce défi et à poursuivre son processus de réformes et de développement sur la voie de la stabilité retrouvée grâce à la politique de réconciliation initiée par le président de la République. Il a, toutefois, mis l’accent sur le fait que le peuple algérien, en se rendant massivement aux urnes lancera un message fort au monde entier sur sa cohésion et son unité nationale. Le ministre avait indiqué que les législatives permettront de conforter les institutions de l’Etat et de poursuivre la construction démocratique sur laquelle le Président de la République, n’a eu de cesse d’insister, appelant les partenaires politiques à «donner une leçon à ceux qui veulent porter atteinte au pays et qui mettent en doute sa capacité à poursuivre la construction démocratique». Il a affirmé que la justice prendra en charge tous les dépassements liés au cadre juridique régissant les élections législatives, ajoutant que la Haute instance indépendante de surveillance des élections est constitutionnelle, dotée de toutes les prérogatives pour ouvrir des enquêtes car sa mission est essentielle dans la surveillance des élections depuis la première étape jusqu’à la dernière. M. Bedoui avait affirmé, en outre, que le gouvernement a assuré «tous les moyens humains et matériels pour le succès de ce scrutin», précisant que les prochaines échéances constitueront une opportunité pour «le peuple d’exprimer sa volonté, de défendre les acquis nationaux et de sauvegarder la sécurité, la quiétude et la stabilité du pays». M. Bedoui a appelé, par ailleurs, la société civile à accompagner l’effort consenti par l’Etat dans le développement du pays et la préservation des acquis consacrés au profit du citoyen. « Le citoyen se doit d’accompagner l’effort consenti par l’Etat, a t-il insisté estimant que celui-ci (citoyen) est devenu, aujourd’hui, grâce à son implication dans des associations, un «acteur principal dans le développement national». Il a, néanmoins, invité le citoyen à ne pas se contenter de revendiquer, mais à être, également, «conscient de son rôle dans la préservation des acquis».



De nouveaux mécanismes concernant l’action associative



Pour le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, la «préservation de la sécurité et de la stabilité sont prioritaires», vient ensuite la «préservation des acquis consacrés, par l’Algérie, au prix d’énormes efforts». «Nous avons la volonté et les moyens d’aller de l’avant et de consacrer ensemble notre objectif qui est d’être à la hauteur des aspirations du citoyen qui a souffert durant les années 90», a poursuivi le ministre, mais en contrepartie, «il est de son devoir de soutenir cette dynamique par la coopération et l’intégration de la société civile, afin de préserver ces acquis», a-t-il observé. Dans la même perspective, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelouahab Derbal, avait insisté sur l’importance de la mobilisation de tous pour une participation massive à ce rendez-vous. Il a affirmé que toutes les parties concernées doivent se mobiliser et garantir la transparence nécessaire pour une large participation. Soulignant l’importance du respect des lois régissant toutes les phases de l’opération électorale, il a indiqué que l’instance qu’il représente œuvre à assurer toutes les conditions d’intégrité pour les prochaines élections. M. Derbal a indiqué que le «respect de la loi et de la législation est le principal et unique indicateur qui caractérise les élections législatives», rassurant que son instance veillera à l’application et au respect «stricts» de la loi et que toutes les parties engagées dans ces joutes seront traitées «sur le même pied d’égalité».

Kafia Ait Allouache