Le Président de la délégation des observateurs de la ligue arabe : « Nous serons présents dans chaque wilaya »

En marge de la réunion avec le président de l’ARAV, tenue à Alger, le président de la délégation des observateurs de la ligue arabe, Saïd Abou Ali , a déclaré que 121 membres de cette ligue sont chargés d’observer les législatives, précisant que les 48 wilayas seront supervisées. Il convient de rappeler que la Directrice du Secrétariat des Affaires des élections à la Ligue arabe, Mme Hadia Sabri, a déclaré récemment que la Ligue arabe comptait envoyer en Algérie pas moins de 100 observateurs dans le cadre du «suivi de la préparation des élections législatives, le choix des observateurs sera effectué sur la base de critères de compétence, d'expérience et d'âge», rappelant que la délégation comporterait différentes nationalités arabes.

Dans une déclaration à la presse, M. Saïd Abou Ali a indiqué que «nous avons abordé avec le président de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benamadi, le déroulement des législatives prochaines», précisant que «notre seul et unique objectif est au profit de l’Algérie et la pérennité de son développement. Nous y veillons dans le cadre législatif, constitutionnel et des critères internationaux, et dans un esprit de crédibilité».



Le président de l’ARAV : « Aucun dépassement »



Le président de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel, Zouaoui Benamadi a déclaré que «nous n’avons enregistré aucun dépassement durant la campagne électorale qui prend fin aujourd’hui après 21 jours».

