Campagne électorale législative, la communauté à l’étranger Vote depuis hier : Près d’un million d’électeurs

C’est hier à huit heures précises qu’a débuté l’opération de vote de la communauté nationale établie à l’étranger.

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, a effectué, à cette occasion, une visite à la salle des opérations des élections législatives, où il était accompagné par les observateurs internationaux de l'ONU, de l'Union africaine (UA), de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Ceux de l’Union Européenne étaient sur le terrain aux fins de se rendre compte de visu, des préparatifs de l’opération de vote dans deux wilayas du pays. Les observateurs reçus hier par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au siège de son département, ont fait part de leur satisfaction quant au déroulement du processus électoral de même qu’ils ont émis le souhait à ce que ce vote puisse constituer une «véritable opportunité pour consolider la démocratie en Algérie».

Il faut dire que la communauté nationale établie à l’étranger est conviée au vote, du samedi 29 avril au jeudi 4 mai. Cela dit, dans le territoire français où il existe une forte présence de notre communauté, les citoyens algériens auront à élire leurs représentants au niveau de la deuxième chambre du Parlement, ce week-end et le 4 mai. «Cette année et s’agissant spécifiquement du vote de la communauté nationale établie en France, et en raison des circonstances liées aux élections présidentielles françaises, pour des raisons d’ordre organique et pour des raisons sécuritaires, notre communauté vote samedi et dimanche ainsi que dans la journée du 4 mai» a déclaré le ministre. Il précisera, dans ce cadre, que «cette décision a été prise en consultation avec les autorités françaises et à leur demande» et que les conditions de protection des urnes conformément à la loi sont assurées. Aussi bien, les électeurs que les candidats eux-mêmes ont été dûment informés de «cette raison majeure qui n’est pas due à la volonté de l’Etat algérien mais aux circonstances particulières et compréhensibles que vit la France» a souligné le ministre.



Rapprocher les urnes des électeurs



Remarque importante à retenir, en plus des bureaux installés dans l’enceinte des ambassades et des consulats, un certain nombre de bureaux ont été ouverts avec la coopération des autorités locales aux fins de «rapprocher les urnes des électeurs». Les élections ont démarré également à travers toutes les régions du monde, aussi bien en Europe que dans le monde arabe, qu’en Afrique et en Asie. A l’heure où nous mettions sous presse, le vote devait débuter également dans les heures qui suivent en Amérique du nord et en Amérique du sud. «Pas moins de douze bureaux de vote ont été déployés en plus des bureaux qui fonctionnent au sein de l’ambassade d’Algérie à Washington et au sein du consulat général d’Algérie à New York», a fait savoir le ministre.

«Il y a une dizaine de bureaux qui se déploient ce week-end pour pouvoir assurer la possibilité aux compatriotes de vote en toute liberté et en toute tranquillité sans avoir à effectuer de grands déplacements ou à interrompre leur travail pour quelques heures ou pour une journée», a-t-il mis en avant. Il précise qu’il s’agit, en fait, d’une «expérience démocratique prometteuse et pionnière puisque peu de pays dans le monde élisent les représentants de la communauté à l’étranger à leur assemblée». En somme, la communauté algérienne établie à l’étranger est aujourd’hui en mesure d’assumer pleinement son appartenance à la nation algérienne et dans des conditions qui lui font honneur.

Il faut savoir que c’est près d’un million d’électeurs algériens résidant à l’étranger sont appelés à élire leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale. Ils sont représentés par huit députés à la chambre basse du Parlement (462 députés), représentant quatre zones géographiques, à raison de quatre députés par zone, 50% de femmes et 50% d’hommes, soit deux femmes et deux hommes. Deux des quatre zones géographiques établies se situent en France, la zone I au Nord et la zone II au sud. La zone III englobe les circonscriptions diplomatiques du Maghreb, du Machrek, de l’Afrique et d’Asie-Océanie.

La zone VI est quant à elle est composée des circonscriptions diplomatiques et consulaires d’Amérique et du reste de l’Europe, mis à part la France. L’on compte pas moins de 382 bureaux de vote répartis à travers le monde. Pas moins de 50 bureaux de vote sont mobilisés en France. Aux Etats-Unis d’Amérique, douze bureaux sont mis à la disposition des électeurs.

Dans de bonnes conditions

Une assez forte affluence a été constatée, hier matin, au centre de vote de Bobigny (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France) au premier jour du scrutin. Le centre de Bobigny englobe 12 bureaux de vote intramuros, au siège du consulat, pour 84.319 inscrits sur un total d’immatriculés de 181.488 Algériens. L’affluence vers le centre de vote a commencé tôt dans la matinée où, a-t-on indiqué, vers 7h00 une vingtaine de personnes attendaient l’ouverture des bureaux prévue à 8h dans les 186 bureaux de vote répartis à travers le territoire français.



Début de vote à Marseille



Les Algériens de Marseille qui compte plus de 65.000 inscrits, ont commencé à voter, hier, dans de bonnes conditions, a-t-on constaté dans plusieurs bureaux. Dès l’ouverture à 8h des bureaux de vote, au nombre de 18 bureaux de vote relevant de la circonscription électorale du Consulat général d’Algérie à Marseille, les électeurs appelés à choisir leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale (APN) sont venus en nombre accomplir leur devoir dans de bonnes conditions tant sur le volet sécuritaire qu’organisationnel.



Dans une bonne ambiance à Londres



A l'instar de la communauté nationale établie à l'étranger, les membres de la communauté algérienne vivant dans la capitale du Royaume-Uni, ont commencé à voter hier. Le vote a commencé à 8h du matin et se poursuivra jusqu’au 4 mai à 20h. Les membres de la communauté algérienne établie au Royaume-Uni devront élire deux parmi les 12 listes représentant la circonscription électorale de la zone 4, englobant l’Europe sans la France, et les Amériques. Six autres bureaux seront ouverts le 4 mai dans le reste du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’en République d’Irlande.



La communauté de Belgique en force



Plus de 17.000 Algériens de Belgique sont appelés aux urnes, depuis hier, et jusqu’à jeudi prochain pour départager les 12 candidats en lice pour les 2 sièges de députés à l’Assemblée populaire nationale (APN) réservés à la zone 4 : Europe, hors France, Canada, Etats-Unis et reste du monde.

Dès les premières heures de la journée, des files d’attente ont commencé à se former devant les six bureaux de vote ouverts dans les grands centres urbains où se concentre la communauté nationale établie en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, pour accueillir les 17.298 Algériens inscrits sur la liste de la circonscription électorale.



Les électeurs d’Espagne ont afflué dès l’ouverture



Les membres de la communauté algérienne établie en Espagne ont commencé à voter hier, au consulat de Madrid où tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour garantir un succès à cette opération électorale. Le bureau de la circonscription de Madrid qui a ouvert ses portes dès 8 h du matin de cette journée pluvieuse fermera le 4 mai. En dépit d’un temps froid et pluvieux, des membres de la communauté algérienne établie à Madrid ont préféré, dès l’ouverture du bureau, venir accomplir et notamment les femmes au foyer pour élire deux candidats parmi les 12 listes représentant la circonscription électorale de la zone 4 qui englobe l’Europe hors la France et les Amériques.



Les Algériens de Russie se rendent aux urnes



Plus de 1.500 électeurs de la communauté nationale établie en Russie a commencé, hier, dès les premières heures de la matinée, à accomplir son devoir électoral dans les bureaux de vote ouverts à l’ambassade d’Algérie à Moscou et à Saint-Pétersbourg où toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies à cet effet. A Moscou, dans la grande salle de la chancellerie, le vote se déroulait dans une ambiance calme et détendue. Les électeurs se succédaient à l’isoloir pour choisir leurs candidats. Une fois le devoir accompli, place aux retrouvailles entre Algériens et anciens amis, résidant à Moscou mais aussi dans d’autres villes du plus vaste pays au monde.



Affluence à Casablanca



Les Algériens inscrits sur les listes électorales ont commencé, hier, à affluer vers le bureau de vote au siège du consulat algérien à Casablanca.

A peine une heure après l’ouverture du bureau de vote au niveau du consulat général d’Algérie à Casablanca, sis à rue Modibo Keita, les Algériens ont commencé à affluer pour accomplir leur devoir électoral et choisir parmi les huit listes leurs futurs représentants à la chambre basse du Parlement. Afin de faciliter leurs déplacements, «les services consulaires ont mis à la disposition des électeurs des moyens de transport depuis leurs domiciles au siège du consulat et bureaux d’Agadir et de Marrakech», a indiqué à l’APS le Consul général Ali Talaourar.



C’est parti en Tunisie



La communauté algérienne de la zone-3 a commencé hier, à voter pour élire deux députés les représentant à l’Assemblée populaire nationale (APN). La troisième région électorale (zone-3) englobe le Maghreb et le Machrek arabes, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. L’électorat dans cette région est estimé, après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, à 58.318 votants répartis sur 58 centres diplomatiques et consulaires. 13 centres et 84 bureaux de vote ont été ouverts au titre des élections législatives, a appris l’APS des membres de l’Ambassade d’Algérie à Tunis.



Vote en Jordanie



Quelque 668 électeurs de la communauté algérienne résidant en Jordanie inscrits sur la liste électorale du bureau de vote d’Amman ont commencé hier, matin à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants à l’assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre des prochaines législatives du 4 mai 2017. L’opération de vote a débuté à 8 h ce matin au niveau du siège de l’Ambassade d’Algérie à Amman où un bureau de vote a été ouvert. L’opération devrait se poursuivre jusqu’à jeudi prochain.

Un Algérien décède dans un bureau de vote à Nantes



Un Algérien venant accomplir son devoir électoral est décédé hier, dans un bureau de vote à Nantes, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères. Dans ces circonstances douloureuses, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union Africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel et la consule d’Algérie à Nantes, ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt.