Salon de WateExpo 2017 aux USA : L’Algérie représentée

La coopération bilatérale, notamment économique entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique est marquée, ces dernières années, par une amélioration constante. Cette grande volonté de renforcer le partenariat et l’investissement s’exprime à travers les nombreuses déclarations faites par les hauts responsables et les chefs d’entreprises des deux pays. Il faut dire que dans le contexte actuel, surtout après la chute des prix de pétrole, la coopération avec les USA constituera certainement une opportunité pour l’Algérie afin de développer et de diversifier son économie. Mais, pour s’introduire dans ce marché et de nouer des contacts de partenariat avec les Américains, les entreprises nationales sont dans la nécessité de prendre part aux différents Salons et foires organisés annuellement dans les différents domaines au USA. Dans ce contexte, la section commerciale de l’ambassade des USA organise la participation d’une délégation d’hommes d’affaires algériens au Salon international de l’industrie des déchets solides, du recyclage et des composés organiques «WateExpo 2017». Cet événement, qui se tiendra du 9 au 11 mai 2017, à la Nouvelle Orléans, en Louisiane, cet évènement constituera sûrement une opportunité pour les entreprises algériennes spécialisées dans ce domaine de prendre connaissance des nouvelles technologies. En rappelant que lors de la tenue de la 5e session du conseil de l’accord-cadre algéro-américain sur le commerce et l’investissement (TIFA), lundi passé à Alger, les deux parties ont réitéré leur engagement à déployer tous les moyens pour accroître le commerce et l'investissement bilatéraux dans l'intérêt des deux pays. À cette occasion, ils ont souligné qu’il existait encore de grandes possibilités pour accroître le commerce et l'investissement bilatéraux dans l'intérêt mutuel des deux pays. En plus de cette session, le système général des préférences (SGP) des États-Unis a été au centre des débats, à l’occasion d’une journée organisée récemment au niveau d’Algex. Le délégué adjoint du représentant américain pour le Commerce extérieur, M. Herfindahl, a expliqué aux agriculteurs et chefs d'entreprises algériens les grandes lignes et les critères d'éligibilité à ce programme qui inclut l'octroi aux États-Unis d'un accès équitable au marché et le moyen pour les exportateurs algériens d'utiliser plus efficacement ce programme. Il est à noter que les échanges bilatéraux entre l'Algérie et les États-Unis ont tout de même totalisé plus de 5 milliards de dollars en 2016, en hausse de plus de 50% par rapport à l'année 2000. L’évolution des exportations algériennes vers les USA, au cours de la période 2014/2016 est en baisse. La valeur est passée de 4.8 Mds en 2014 à 3.2 Mds en 2016, avec une régression de 50%. Ces dernières ont totalisé un montant de 3.227 millions USD, soit une légère augmentation de 46.5% par rapport à 2015. À partir de l’année 2012, les exportations algériennes vers les USA ont connu une nette régression continuelle, due principalement à la chute des prix du pétrole. Le pic a été enregistré en 2016, avec une valeur exportée de 15 Mds qui est passé à 3.2 Mds en 2016.

M. A. Z.