Grand Angle : La bonne foi à l’épreuve

En acceptant de se retirer de la région de Guergarat, le Front Polisario vient, une nouvelle fois, d’assener un gage de sa bonne volonté d’œuvrer en faveur d’un règlement du conflit qui l’oppose à la puissance occupante, le Maroc. Cette décision dénote aussi de la bonne foi que le Front n’a eu de cesse de faire preuve depuis qu’il s’en est remis aux Nations unies, car mû par une seule aspiration, celle d’accéder à son indépendance, via l’organisation d’un référendum conformément à la résolution onusienne.

Ce que refuse justement le Maroc. Le nouveau secrétaire général de l’ONU, organisation à laquelle échoit la responsabilité de mettre en œuvre ses résolutions, s’est fixé comme objectif de relancer le processus de négociations, en panne depuis 2012, avec une nouvelle dynamique et un nouvel état d'esprit. Cet objectif souligné dans son rapport présenté début avril a été «validé» par le Conseil de sécurité qui a adopté ce weekend end, une résolution sur le Sahara occidental et a prorogé le mandat de la Minurso.

L’organe onusien s’est ainsi engagé à mettre fin à l’impasse politique en appuyant la relance du processus onusien et a affirmé son plein appui aux efforts du secrétaire général et son nouvel envoyé personnel, l’ancien président l’allemand Horst Köhler dont la nomination devrait être confirmée incessamment, pour qu’une solution politique soit trouvée.

La résolution du Conseil de sécurité, souligne que la relance des négociations avec «une nouvelle dynamique doit déboucher sur la reprise du processus politique pour parvenir à une solution politique qui soit mutuellement acceptable et qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la charte des Nations unies».

Dans son rapport présenté le 10 avril Antonio Guterres a estimé que «Le conflit du Sahara doit se terminer pour permettre à la région de relever les défis sécuritaires, économiques et humains qui la guettent». Soit. Une ambition que partage les Sahraouis. Mais il reste aussi que sa réalisation ne doit pas se faire au détriment de leurs droits légitimes.

«Une solution politique mutuellement acceptable» à la quelle appelle le successeur de Ban Ki Moon, ne signifie pas pour autant que le Front Polisario doit être le dindon de la farce onusienne. Et pour ce faire, Il ne faudra en aucun cas que les progrès réalisés à ce jour soient abandonnés pour plaire au Maroc et à ses soutiens.

Nadia K.