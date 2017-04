Retrait du Front Polisario d’El-Guergarat : Le secrétaire général de l’ONU s’en félicite

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s'est félicité vendredi du retrait de tous les éléments du Front Polisario de la région de Guergarat, confirmé par les observateurs de la Minurso. «Cette action devrait améliorer les perspectives de créer un environnement qui facilitera la mise en œuvre rapide de la relance, voulue par le Secrétaire général, du processus de négociation, avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit qui reflètent les orientations et les résolutions du Conseil de sécurité, dans le but d'atteindre une solution politique mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental», a déclaré le porte-parole du SG de l’ONU dans une déclaration à la presse. «Nous continuons d'appeler les parties à respecter leurs obligations en vertu de l'accord de cessez-le-feu et à respecter à la fois la lettre et l'esprit de cet accord, et de coopérer pleinement avec la Minurso», a-t-il ajouté. Selon le chef de l'ONU, «la nécessité de veiller à ce que les tensions ne se propagent pas dans la région de Guerguerat demeure vitale». A cette fin, «la Minurso a l'intention de maintenir la position qu'elle a occupée dans la zone tampon depuis août 2016 et de discuter de la surveillance future par la mission de la zone et de toute les questions liées à la zone tampon avec les parties», a précisé le porte-parole. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi, à l'unanimité, une résolution prorogeant le mandat de la Minurso jusqu'au 30 avril 2018. Dans cette résolution, les membres du Conseil réaffirment la nécessité du plein respect des accords militaires convenus avec la Minurso concernant le cessez-le-feu et « exhortent les parties à y adhérer pleinement».

Le Conseil de sécurité estime également que la récente crise dans la zone tampon de Guergarat «soulève des questions fondamentales liées au cessez-le-feu et aux accords connexes et engage le secrétaire général à explorer les moyens de les résoudre». Le Conseil de sécurité appelle aussi les deux parties du conflit à reprendre les négociations sous les auspices du Secrétaire général «sans conditions préalables et de bonne foi».