Sahara Occidental, Prorogation du mandat de la Minurso, M. Lamamra : « un succès diplomatique »

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a qualifié la prorogation du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), vendredi, de «succès diplomatique pour la cause sahraouie», soulignant qu’il permettra la remise sur les rails du processus de négociations.

«Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, vendredi dernier, en fin de journée à New York, une résolution qui renouvelle le mandat de la Minurso pour une année. Fondamentalement, c’est un succès diplomatique pour la cause sahraouie parce que le processus sera remis sur les rails», a en effet déclaré, hier, M. Ramtane Lamamra en marge d’une visite effectuée à la salle des opérations des élections législatives, où il était accompagné par les observateurs internationaux de l’ONU, de l’Union africaine (UA), de la Ligue des Etats arabes et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Poursuivant ses propos, le ministre a affirmé que «le processus politique —qui pendant des années, avait été paralysé sera remis sur les rails, comme le SG de l’ONU l’a indiqué dans son rapport et comme le Conseil de sécurité l’a consigné également dans ses résolutions— sera relancé avec un nouvel esprit et dans le cadre d’une nouvelle dynamique».

Et de relever, ensuite : «Il s’agit donc de lancer de nouvelles négociations directes entre le royaume du Maroc et le Front Polisario», ajoutant que «dans le même temps, les dirigeants sahraouis, ont fait preuve d’une grande lucidité et d’un haut sens de la responsabilité» notant que «pendant des mois, la tension était montée dans la zone de Guergueret». Il a ajouté, dans ce sillage, que les responsables sahraouis avaient réussi à attirer l’attention de la communauté internationale sur le fait qu’«il y a beaucoup de phénomènes qui découlent du fait que le peuple du Sahara occidental n’a pas encore été mis en position d’exercer librement son droit à l’autodétermination ».

M. Ramtane Lamamra a salué la décision des dirigeants sahraouis notamment, de répondre aux sollicitations du SG de l’ONU et de certains pays comme les USA qui président, au mois d’avril, le Conseil de sécurité, à travers le redéploiement de leur unité de la gendarmerie sahraouie qui était déployée à Guergueret afin de faciliter le lancement du processus politique ; ce qui «a permis l’adoption à l’unanimité, de cette résolution et a ouvert des perspectives afin que le processus soit accéléré pour aboutir à l’organisation d’un referendum d’autodétermination du peuple du Sahara Occidental». Le ministre a déclaré à ce propos : «Je considère donc que c’est une chance pour la région et un succès diplomatique pour la cause sahraouie». C’est à l’unanimité que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, vendredi, faut-il le rappeler, la résolution 23 51 (2017) par laquelle il proroge jusqu’au 30 avril 2018, le mandat de la Minurso. Le vote de la résolution, intervenu au début d’une session du Conseil de sécurité, présidée par les Etats-Unis, a reçu 15 voix pour.

La résolution a été ainsi adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil de sécurité.

Soraya Guemmouri