M. Gaïd Salah effectue une visite au Commandement des Forces Navales : Modernité et efficacité opérationnelle

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, a effectué, hier, une visite au Commandement des Forces Navales, afin de s’enquérir de l’état d’avancement de l’exécution du plan de développement des forces, ainsi que pour maintenir le contact direct avec les éléments et écouter leurs préoccupations, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l’entame de cette visite, qui s’inscrit dans la continuité de ses visites aux Commandements des Forces, le Général de Corps d’Armée a observé une minute de silence à la mémoire du chahid Souidani Boudjemaâ, puis a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle du chahid et a récité El-Fatiha. Dans une rencontre qu’il a tenue avec le Commandement et l’État-Major des Forces navales, le Général de Corps d’Armée a suivi une présentation sur l’ensemble des domaines d’activités, donnée par le Général-Major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces navales.



Admiration et fierté



Il a également tenu une rencontre avec les personnels des Forces Navales, où il a prononcé une allocution d’orientation, dans laquelle il a rappelé «les grands efforts» déployés dans le développement et la modernisation des Forces Navales, ainsi que dans la «consolidation» de leur aptitudes au combat et leurs état prêt, afin de rester au diapason des évolutions accélérées qui s’opèrent pour multiplier les facteurs de force et de réussite, précise la même source.

«Nous sommes très satisfaits que les grands pas parcourus, aujourd’hui, par l’ANP sur la voie du développement dans les divers domaines, grâce au soutien indéfectible de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, aient trouvé un retour favorable des différentes catégories du peuple algérien, dont l’admiration et la fierté à l’égard de son Armée nationale populaire ne cessent de s’accroître, et dont le lien avec elle se consolide de plus en plus, car il a apprécié, maintenant plus que jamais, la sérénité et la quiétude quant au présent de son pays et de l’avenir, avec l’appui de cette Armée émérite qui est, indéniablement et avec mérite, la digne héritière de l’Armée de Libération nationale», a-t-il souligné. Quant aux Forces Navales, nous sommes arrivés, a-t-il dit, et «dans un temps record, à hisser notre flotte navale à un niveau de modernité, de développement et d’efficacité opérationnelle, sur la base d’une composante humaine scientifiquement et techniquement qualifiée, qui s’adapte avec la nature des missions qui lui incombent, capable d’exploiter les équipements modernes dont elle dispose, déterminée à faire gagner notre flotte les enjeux du continuel état prêt et de la grande aptitude dissuasive, à même de s’acquitter des responsabilités qui lui appartiennent, avec l’efficacité requise et en coordination avec toutes les autres Forces, afin de permettre à nos Forces Navales d’affirmer leur permanente et efficiente présence au sein du bassin méditerranéen, et de prouver ainsi leur position régionale méritée dont devrait jouir notre pays dans cette espace géographique stratégique».



Compétences humaines de haut niveau



Le Général de Corps d’Armée a assuré que le Haut Commandement de l’ANP continuera d’apporter son soutien aux Forces Navales, qui est une composante essentielle, forte et développée parmi les composantes de l’ANP, qui veille à la protection de nos eaux territoriales avec grande compétence. «Cette place méritée ne saurait être gagnée, sinon grâce aux efforts que nous avons consentis, ces dernières années, jusqu’à ce que les Forces Navales aient réussi à parachever toutes ces étapes. Des échelons à travers lesquels elles sont devenues une composante essentielle, forte et développée, parmi les composantes de l’ANP», a-t-il noté. Il a précisé que les Forces Navales trouveront, auprès du Commandement de l’ANP, «tout le soutien et l’appui nécessaires pour que leur place, du rang de la grandeur de l’Algérie, leur soit rendue», relevant, à cette occasion, les «grands pas parcourus et qu’il faut poursuivre».

«Tel est votre devoir en tant que responsables au niveau de ces Forces, un impératif de suivi continu du degré d’exploitation idéale et rationnelle des énergies et des compétences humaines et matérielles mises à disposition, et du degré d’application efficace et réelle des différentes recommandations, orientations et instructions données, qui pointent dans leur ensemble à unifier les visions tracées, à être conscient des objectifs projetés et à déployer tous les efforts afin d’atteindre la finalité visée, qui n’est autre que de continuer d’ériger l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale sur des bases saines, solides et modernes, assurant son développement en marche avec la grandeur des missions qui lui incombent». À l’issue de la rencontre, Ahmed Gaïd Salah s’est enquis des préoccupations des éléments des Forces Navales et de leurs intérêts, et qui n’ont pas manqué de «renouveler leur engagement» à demeurer l’œil veillant à la sécurité des eaux territoriales de l’Algérie.

Il convient de signaler que le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah continuera ses visites aux Commandements des Forces, aujourd’hui, par une visite de travail et d’inspection au niveau du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire et le Commandement des Forces Aériennes.