Algérie - Norvège : Le MAE norvégien demain en visite officielle

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, Borge Brende, effectuera une visite officielle à Alger, demain et après-demain, à l’invitation du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, indique un communiqué de ce département ministériel. La visite du MAE norvégien en Algérie, deuxième du genre après celle effectuée en mars 2015, s’inscrit dans le cadre «des consultations régulières et de la consolidation du dialogue politique entre l’Algérie et la Norvège», précise la même source, notant que «l’ensemble des domaines de la coopération bilatérale et les moyens de la densification des échanges et du partenariat économique feront l’objet d’un examen approfondi, à l’occasion de cette visite». «Les entretiens entre les deux parties porteront également sur les questions de l’actualité régionale et internationale», ajoute le MAE. (APS)