MDN : 4 terroristes abattus et un lot d’armes et de munitions récupéré

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée près de Djebel Metlili, commune de Tilatou, au sud-ouest de la wilaya de Batna (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, ce matin 29 avril 2017, quatre dangereux terroristes. Il s’agit des criminels : B. Djamel, S. El Hadi, Ch. Toufik et K. Younès», précise le MDN. «L’opération s’est également soldée par la récupération de «quatre pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et d’une quantité de munitions», ajoute-t-on. Dans le même contexte, et suite à une embuscade tendue menée à la zone de Tinkhiamine près de Djanet (4e RM), un détachement de l’ANP «a mis en échec, hier 28 avril 2017, une tentative d’intrusion à travers la bande frontalière nationale d’un groupe armé composé de trois individus, et récupéré un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs et une quantité de munitions et de denrées alimentaires».