La communauté nationale établie à l’étranger, que ce soit en France, en Belgique, en Russie, au Royaume-Uni, au Canada, en Jordanie ou ailleurs, composée de familles établies depuis longtemps dans le pays hôte ou d’étudiants, a commencé à accomplir son devoir électoral, dès samedi, dans une atmosphère des grandes retrouvailles, confirmant ainsi les liens solides avec son pays d'origine, l'Algérie, une société qui avance et qui demande la confiance et la compétence de tous ses enfants. Ce vote débute au moment où il ne restait plus à la campagne électorale ici que 48 heures à peine, après près de trois semaines durant lesquelles une soixantaine de formations politiques ont sillonné le pays pour faire connaître leur programme et solliciter la voix du citoyen pour leurs candidats. Il faut dire que si les grandes formations traditionnelles n’ont pas manqué de remplir les grandes salles en animant des meetings populaires, tout en ne négligeant pas les rencontres de proximité, ce qui démontre que les citoyennes et les citoyens sont loin d’être indifférents à la joute électorale et à ses enjeux comme veulent le faire accroire certains, même s’il faut reconnaître que pour la majorité des partis engagés dans la course, il y a beaucoup de chemin qui leur reste à parcourir pour sensibiliser, mobiliser, convaincre et séduire l’électorat. C’est un travail à la fois quotidien et de longue haleine, auquel il faudrait s’astreindre si nous voulons améliorer, de manière constante, par le travail, de manière pacifique et organisée, notre niveau de conscience démocratique.

Il est tout de même réjouissant de relever que l’ambiance de calme, de bonne organisation et d’esprit de responsabilité qui a caractérisé le déroulement d’une campagne, au cours de laquelle il n’a pas été enregistré d’incidents majeurs ou de dépassements notables, illustre bien le fait que le scrutin est très ouvert et très disputé, et que sa transparence est garantie par la Loi fondamentale. Une Instance indépendante de surveillance des élections composée de magistrats et de personnalités de la société civile, et dont les prérogatives sont assez importantes, est à l’œuvre et fait partie d’un ensemble de mécanismes institutionnels dont l’objectif est d’aboutir à une compétition pluraliste dont l’urne demeure la seule souveraine pour départager les compétiteurs à la deuxième chambre du Parlement. Le Premier ministre, qui n’est pas resté inactif, a multiplié ses visites sur le terrain, en se rendant dans plusieurs wilayas, à la fois pour suivre l’application du programme du Président de la République, qui constitue la matrice du plan d’action de son gouvernement, et pour rappeler le contexte interne et externe (à la fois économique, mais aussi géopolitique) dans lequel nous évoluons, et contribuer ainsi à l’éclairage des grands enjeux du scrutin, et, tout en demeurant impartial vis-à-vis de ceux qui sont engagés dans la bataille électorale, il exhorte les citoyennes et les citoyens à ne pas écouter les marchands du désespoir, à se rendre massivement aux urnes et à effectuer le choix qui leur sied, de façon à faire du scrutin du 4 mai, un beau succès et le début d’une nouvelle étape dans notre évolution démocratique.

Cherif Jalil