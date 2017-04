Dans la lucarne : Ne pas chambrer les supporters

Il est certain que le football reste une discipline pas facile du tout. Notamment du point de vue des rapports entre supporters, joueurs et même dirigeants. Généralement, on est loin de la « lune de miel », car tout peut changer d’un match à un autre. Pour ainsi dire, les relations entre les uns et les autres ne tiennent qu’à un cheveu, eu égard à la complexité de la question, mais surtout à la versatilité du public. Il peut vous aduler un jour et vous descendre en flammes le jour suivant. Les résultats techniques sont, le plus souvent, derrière ces changements d’attitude. Tout cela est lié aussi au comportement que peut avoir un joueur donné sur un terrain de football. L’attitude des joueurs doit être, faut-il le rappeler, exemplaire du début à la fin et même après la fin du match. Un joueur, à fortiori lorsqu’il est considéré comme « star », doit faire attention à son image de marque, mais aussi à son comportement avec les joueurs aussi bien de son club ou d’ailleurs. Car, un joueur, s’il est grand par son talent sur un terrain de football, sera appelé à signer des autographes ou prendre des photos que de jeunes apprentis footballeurs voudraient immortaliser à jamais. Car la photo est le meilleur moyen pour sauvegarder un souvenir, un moment donné dans l’histoire d’un footballeur ou d’un sportif. Ce qui se passe dans certains de nos terrains n’est pas fait pour embellir la situation comme on aurait voulu qu’elle soit. Il est évident que cela n’arrive pas que chez nous. Ce sont des faits qui existent partout aujourd’hui et demain. Et là, personne n’y peut rien. Ce sont les aléas du métier. Toutefois, il y a des limites à tout cela. Des querelles intempestives, mais surtout récurrentes font que des joueurs, considérés comme « stars », peuvent se laisser aller, parfois à leur « pécher mignon » et tenter de chambrer les supporters adverses, même s’ils font semblant de s’adresser à leurs propres fans. C’est ce qu’avait fait Lionel Messi lors du clasico, Real Madrid-Barcelone, remporté à quelques secondes de la fin de la rencontre par le Barça. Auteur d’un doublé, il ne pouvait se tenir sur l’aire du jeu, tellement ce qu’il vient d’arriver devant ses yeux est quelque chose d’unique, même si les spécialistes avaient affirmé qu’il s’agit d’un véritable « hold-up », surtout que c’est le Real de Madrid qui était en position offensive. Ceci dit, Messi est allé carrément montrer son maillot portant le numéro dix pour chambrer les Madrilènes. Indirectement, il voulait dire aux Madrilènes, ce « n’est pas Cristiano le meilleur joueur du monde, mais c’est bien moi et je l’ai prouvé sur le terrain » du moment que le Portugais est passé à côté de la plaque du fait qu’il n’a marqué aucun but, malgré les multiples occasions dont il a bénéficié de ses coéquipiers Benzema, Asensio et les autres. Cela n’est pas tellement méchant du fait que Messi ne fait que tenter d’attirer l’attention des supporters présents qu’il est le meilleur sur la « planète football ». Toujours est-il, l’arbitre de la rencontre n’a pas hésité à brandir un carton jaune du fait que son geste est répréhensible. Chez nous, ce genre de comportement est déjà arrivé. Emporté par l’allégresse de la victoire ou d’un geste technique exceptionnel, certains joueurs s’emportent un peu exagérément et montent sur les grillages servant de clôture pour afficher aussi bien leur joie que leur colère contre les supporters qui les auraient critiqué auparavant. C’est ce qui a eu lieu lors du match de la mise à jour de Ligue1 entre le MCA et le MOB (4-1). Ayant marqué, Zerdab n’a pas manqué de répondre aux supporters qui l’avaient pris pour responsable du mauvais résultat de leur équipe contre le MCO et même dans les rencontres passées du fait qu’il rate beaucoup. Il leur avait fait un signe de ses « mains » leur demandant de la « fermer ». Un geste qui n’a pas été apprécié par les supporters du MCA. Il a même failli mettre le « feu au poudre ». Par désapprobation, ils sont tous sortis. Il est certain qu’un joueur quel que soit son rang ne doit pas agir de la sorte. Il doit plutôt faire preuve de sagesse et de compréhension afin de sauvegarder de bons rapports avec les supporters dont la force et l’importance ne sont sous-estimés par personne. A méditer !

Hamid Gharbi