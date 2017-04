Espagne : Grenade officiellement relégué en D2

L’équipe de Grenade (Liga espagnole de football) est officiellement reléguée en deuxième division après sa défaite samedi, sur le terrain de la Real Sociedad (2-1), à l’occasion de la 35e journée du championnat de première division de football. L’équipe de Tony Adams, qui avait succédé à Lucas Alcaraz, le nouveau sélectionneur de l’Algérie, possède dix points de retard sur Leganès, premier non relégable, alors qu’il ne lui reste que trois rencontres. Grenade rejoint Ossasuna reléguée déjà lors la 34e journée après sa défaite face au FC Barcelone (7-1). De son côté, l’équipe de Sociedad s’empare provisoirement de la sixième place et en course pour une qualification en Ligue Europe.