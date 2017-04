Naples : Faouzi Ghoulam tout près de signer au milan ac

Tout porte à croire que Faouzi Ghoulam ne prolongera pas l’aventure avec le SSC Naples. Le latéral gauche algérien et le club du sud de l’Italie ne sont toujours pas parvenus à un accord portant sur la prolongation du défenseur algérien. Il est vrai que selon la presse italienne, Naples ne s’avoue pas vaincu et compte bien amorcer un nouveau round de négociations, d’autant que jusqu’ici, les pourparlers ont buté sur un différend financier.

Néanmoins, depuis peu Naples devra composer avec la concurrence d’un grand ténor du Calcio qui est passé cette semaine à la vitesse supérieure dans le dossier Ghoulam. Il s’agit du Milan AC, fort avec l’arrivée de ses nouveaux propriétaires chinois et leur budget sonnant et trébuchant, ont déjà fait une offre alléchante que le clan Ghoulam serait en passe d’accepter, selon des indiscrétions. En effet, selon un rouage du clan Ghoulam, ce dernier s’est vu proposer par le Milan AC un contrat de 5 ans moyennant un salaire de 2,5 millions d’euros par an. Une offre qui est difficile à refuser, d’une part parce qu’elle est bien supérieure à celle de Naples qui proposerait un million d’euros de moins et d’autre part par son projet sportif que Ghoulam juge emballant. L’AC Milan, qui disposera d’une grosse enveloppe financière cet été, compte bien redevenir le club numéro 1 du Calcio et s’apprête à monter, pour ce faire, une grosse équipe la saison prochaine. C’est l’autre point en effet qui rend Faouzi Ghoulam de plus en plus chaud à l’idée de rejoindre l’AC Milan. Il est vrai qu’à l’heure qu’il est, ça n’est pas encore fait, mais il n’en demeure pas moins que Ghoulam est plus proche de partir à Milan plutôt que de rester à Naples.

Amar B.