USM Alger 3 - CA Batna 0 : Le Chabab s'écroule

L'USM Alger n'a fait qu'une bouchée du CA Batna, hier au stade de Bologhine. La formation de la capitale s'est imposée par le score sans appel de 3 - 0, à l'occasion de cette rencontre comptant pour la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue Une.

Le Chabab de Batna, qui n'avait pas le droit à l'erreur, a pratiquement joué son va-tout, notamment en première période où les Cabistes ont pratiquement fait jeu égal avec les Usmistes. Face à un adversaire assez coriace et surtout intraitable à domicile, les camarades de Babouche ont opté pour un schéma à la fois prudent et offensif (4-3-2-1), avec un bloc médian. En opérant un pressing permanent sur les Usmistes, la stratégie des visiteurs consistait à empêcher l'adversaire de préparer ses assauts et de bloquer les couloirs, pour ensuite déclencher des contres rapides sur les côtés.

C'est d'ailleurs, les poulains du coach Bouarara qui étaient les premiers à se montrer dangereux. 13', Berrefane est contraint de quitter sa surface pour aller mettre fin à la chevauchée solitaire du jeune attaquant Attouche. 23', c'est au tour de Daoud d'aller inquiéter le portier des Rouge et Noir.

De leur côté, les joueurs du technicien suisse Paul Putt ont été fidèles à leur jeu, malgré les difficulté à imposer leur rythme.

Se distinguant par un jeu élaboré et assez aéré, les camarades de Koudri se sont procuré de nettes occasions de scorer aussi. 18', d'un centre tir croisé, Benmoussa oblige le portier du Chabab à la parade pour écarter le danger. 36', le tir de Meftah rase la transversale.

En seconde période, les locaux ont montré plus de détermination.

L'incorporation de Bengrina et Benkhemassa a permis a l'USMA d'avoir plus de rythme et de fluidité dans le jeu. 60', le centre de Meftah, touché par un défenseur, finit sa course dans les filets de Belkerrouche. Juste après la balle de Derfellou passe tout près du cadre. Les locaux maintiennent la pression de plus belle. 66', la balle de Bengrina est écartée par le gardien. 67', le tir du Malgache Andréa effleure pratiquement le poteau droit de Belkerrouche.

72', Derfellou double la mise en fusillant à bout portant le portier cabiste. Deux minutes plus tard, le heading de Chafai est bien bloqué par le gardien. 84', Derfellou surgit de nouveau et porte le score à 3-0, en prenant le meilleur sur Belkerrouche dans la surface.

Une victoire logique qui permet à l'USM Alger de revenir sur podium.

Rédha M.