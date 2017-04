AGO du COA : un autre mandat pour M. Berraf

Au siège de Mobilis, l’AGO du COA a eu lieu comme prévu avec l’adoption à l’unanimité des bilans moral et financier. C’est aussi le cas pour le mandat olympique 2013/2017. Il faut dire que cette AGO a été rehaussée par la présence du général major, Abdelghani El Hamel, qui s’est vu décerner la médaille du Mérite olympique, la plus haute distinction du COA. D’ailleurs, il devient membre du COA.

Les anciens champions olympiques que sont Hassiba Boulmerka, Bendida Merah et Noureddine Morceli lui ont donné cette médaille. Il a été tout simplement honoré par ce geste symbolique du COA à l’égard du grand travail qu’effectue la DGSN pour le sport algérien, mais aussi pour le fair-play et la sportivité dans les milieux sportifs algériens. Le président Berraf a salué la présence du général El Hamel pour tout ce qu’il fait pour le sport et les athlètes d’une manière générale. « Je remercie tous ceux qui ont placé leur confiance en nous… Les fédérations sportives qui nous ont toujours investies de leur confiance. Dans son intervention assez concise, le général El Hamel avait remercié les gens du COA et notamment le président sortant, Mustapha Berraf. Il a profité de cette opportunité pour offrir cette médaille de l’ordre du Mérite au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour tout ce qu’il fait pour la consolidation et le développement du sport dans notre pays. Le quorum, faut-il le mettre en exergue, a été atteint du fait qu’il y avait la présence de 64 membres sur 84, et 23 fédérations sportives sur 24 étaient présentes. Il y avait aussi les 13 membres du CE, les anciens présidents 5, les médecins et autres, 7. Il faut dire qu’en raison de quelques perturbations juste après la pause citron qui avait suivi le départ du général El Hamel, l’AGO s’est déroulée à huis clos. La presse a été priée de quitter les lieux. On aurait aimé y être présent, mais…. Toujours est-il, la lecture du bilan moral et financier s’est déroulée dans de très nonnes conditions. Tout s’est terminé sous les applaudissements. Il y eut, cependant, trois abstentions. C’est aussi le cas pour le bilan du mandat olympique. Tout est passé comme une lettre à la poste. Il faut dire qu’après la conférence qui avait suivi la fin des travaux, le président du COA a affirmé qu’il sera partant pour un autre mandat en affirmant : « Je vous annonce ma candidature à la présidence du COA pour un nouveau mandat afin de pouvoir continuer à œuvrer avec les membres du mouvement sportif au développement du sport algérien… Le mandat 2017/2021 sera celui de notre réussite aux Jeux africains de la jeunesse d’Alger en 2018, aux Jeux méditerranéens d’Oran et d’une amélioration conséquente aux JO de Tokyo… ».

L’Assemblée générale élective est fixée au 27 mai prochain. Il n’y aura, semble-t-il qu’un seul candidat, Mustapha Berraf. La commission de candidature a été désignée, elle est composée du président de la fédération de ski et sport de montagne (Amar Kaddouche), Fatma-Zohra Oukazi et Bouarifi, alors que la commission de recours est présidé par Larfaoui, Berraf et Bouarifi.

Il faut dire que si Berraf a accepté de se lancer pour un autre mandat, c’est en raison du feu vert de son cardiologue qui lui a donné un « certificat de bonne santé » pour accomplir son activité à la tête du COA en toute tranquillité. Il faut dire, comme l’avait affirmé Berraf, c’est « la cacophonie au sein de nos structures qui explique qu’aujourd’hui, on ne dispose pas de représentants au niveau des instances internationales. A cet effet, il a tenu à dire que « s’il est réélu il fera tout pour proposer des membres aux commissions du CIO et de tout faire pour les imposer. C’est de cette façon qu’on peut défendre nos athlètes et notre sport. Il a tenu à remercier M. El Hamel, la famille olympique et surtout le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a énormément investi pour le développement et la promotion du sport dans notre pays et sa notoriété sur le plan international. Berraf achèvera son intervention par demander au peuple algérien « d’allez tous voter ». Quant au huis clos, il l’a justifié par le fait que quelqu’un dans la salle marchait avec une « caméra » pour tout filmer…

H. G.