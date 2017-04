Campagne contre le gaspillage du pain : Extranet met la main à la pâte

Au cœur de tous nos repas, le pain reste un des aliments les plus consommés quotidiennement mais aussi beaucoup gaspillé. Des actions sont menées afin de sensibiliser chacun sur le gâchis. L'entreprise de nettoyage de la wilaya d'Alger (EXTRANET), organisera à partir de demain, une campagne de sensibilisation pour lutter contre le phénomène du gaspillage du pain à Alger, et ce, en prévision du mois de Ramadhan a indiqué jeudi dernier le Directeur général de l'entreprise, Rachid Mechab. Cette campagne de sensibilisation qui s’étalera sur une semaine et qui sera menée à travers les espaces publics et les établissements scolaires, vise à lutter contre le phénomène de gaspillage du pain pendant le mois de Ramadan, a précisé M. Mecaheb dans une déclaration à la presse. Cette opération ne se limitera pas au mois de Ramadhan, l'entreprise organisera, tout au long de l'année, des journées de sensibilisation au niveau de 31 communes d'Alger. Le même responsable prévoit la réduction des quantités de pain qui seront collectés au cours du mois prochain de Ramadhan, à moins de 40.000 tonnes, grâce aux résultats positifs des campagnes de sensibilisation qui contribueront à la diffusion de la culture de lutte contre le gaspillage du pain qui est «un phénomène étranger à notre société». Pour ce faire, les agents de l'entreprise, poursuit M. Mechab, distribueront tout au long de la campagne de sensibilisation des dépliants aux citoyens, et ce, pour lutter contre le phénomène de gaspillage du pain et en réservant des bacs spéciaux pour le bain afin de diffuser la culture du tri sélectif afin de faciliter l'opération de récupération.



Ramadhan de tous les pains, ramadhan de toutes les envies



Durant ce mois de piété chaque membre de la famille achète quotidiennement une à deux baguettes de pain de différentes sortes et au moment de l’Iftar, la table est garnie de différentes variétés de pain qui au final ne sont pas consommées, reconnaît Said, père de famille du quartier populaire de Belcourt. A quelques heures de la rupture du jeun, on ne peut pas résister aux senteurs appétissantes de pain chaud tout juste sorti du four qui nous assiègent de toute part ou encore à ses différentes formes, aussi tentantes les unes que les autres et généreusement étalées dans les vitrines de boulangerie ou dans des étals de fortune sur la voie publique, reconnaît-il. Salah de la place du premier mai, préfère le pain traditionnel. « Chaque jour ma femme prépare le «matloue». Je me suis habitué à, le consommé durant le mois de Ramadhan. Mais mes fils ramènent quotidiennement des variétés différentes de pain industriel et de la brioche. Au moment du F’tour la table est inondée de pain que nous ne mangeons pas, ce qui nous contraint souvent, avoue-t-il, à le mettre dans des sacs en plastique et le mettre dehors pour qu’il soit récupéré par une femme qui passe quotidiennement pour le ramasser et le vendre aux éleveurs de bétail ».



3 millions de baguettes jetées chaque jour



Selon l’union des commerçants et artisans algériens (UGCAA), quelque trois millions de baguettes de pain sont jetées au quotidien à la poubelle à l’échelle nationale durant le mois de ramadhan. Des estimations qui renseignent, si besoin est, sur les proportions alarmantes du fléau de gaspillage. Il semble en effet que les appels à rationaliser la consommation de cet aliment de base n’ont pas trouvé d’écho. En juin dernier, plus de 6.200 baguettes ont été triées des ordures ménagères durant la première semaine du mois de ramadhan au niveau de la capitale seule. Une quantité qui correspondrait au double de celle collectée pendant le reste de l’année, selon Souhila Lardjem, directrice de l’entreprise de gestion du centre d’enfouissement technique (CET Hamici) de Zeralda. La sonnette d’alarme est tirée face à phénomène, qui outre le préjudice économique qu’il cause, donne lieu à des spectacles désolants d’amas de pain jonchant les entrées d’immeubles ou entassés dans des sacs en plastique sur la chaussée à même les poubelles et les bennes de Netcom.



138.000 tonnes de déchets ménagers collectés en 2017



EXTRANET a collecté durant le premier trimestre de l'année 2017 plus de 138.000 tonnes de déchets ménagers avec une moyenne mensuelle de 46.000 tonnes,selon le responsable qui a qualifié ce bilan de "positif" par rapport aux objectifs tracés par l'entreprise pour la collecte, le recyclage et le tri des déchets à travers les communes concernées. Il a précisé que le bilan positif de l'entreprise est dû essentiellement à la mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de collecte de déchets supervisé par un groupe de jeunes universitaires compétents, depuis 2014, et à l'utilisation de moyens modernes dans le processus de collecte et de tri.

L'entreprise qui emploie 5300 agents et dispose de 350 véhicules compte acquérir 50 nouveaux véhicules pour atteindre objectif de 400 véhicules dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer l'environnement urbain. L'opération de tri sélectif au niveau de 108 sites et le lancement de 4 sites de récupération et de tri à Rouiba, Reghaia, Zéralda et El Hamiz, contribue à la création de richesse, plus de 436 tonnes de carton et de papier ont été récupérés et mis en vente et plus de 20 tonnes de plastique, de 10 tonnes de pain ainsi que plus de 1.5 tonne de verre et environ 18 tonnes de pneus, a-t-il précisé. Le responsable a annoncé l'ouverture de trois autres sites avant la fin de l''année au niveau de la capitale pour le tri sélectif, le recyclage et la récupération de différents types de déchets ajoutant que cette opération contribue à la création de richesse et d'emplois pour les jeunes.

S.S / Aps