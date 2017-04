Le Coin du copiste : Nouvel album d’Aït MenguellEt

Après la célébration dans son pays de ses cinquante ans de carrière et une production de près de 20 albums, et donné un concert à Alger, le chanteur kabyle Aït Menguellet s’est envolé, vendredi dernier à Montréal, dans la salle de l’Olympia, où une forte communauté algérienne est établie, pour présenter un grand gala, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, hier simultanément en Algérie et en France ; un spectacle qui a rapproché l’interprète de ses quelque 1.400 fans qui ont eu la primeur d’écouter la première chanson de son nouvel opus. Après avoir passé une année sabbatique sans se produire ni créer de titres, Lounis est resté sans rien faire de particulier, et puis, comme il l’a affirmé dans un entretien accordé à un confrère, tout a déboulé devant lui … les paroles, les thèmes et mélodies de ses nouvelle chansons au nombre de sept. En réalité, le chanteur avait décidé de se reposer pendant quelques mois, mais sollicité par ses proches pour écrire ses Mémoires pour raconter sa vie et son parcours musical, l’inspiration lui tombe dessus comme un véritable déferlement de sensations passées dans une pointe de nostalgie, de flash-back mémorables avec ses prestations sur scène au beau milieu d’un public féru de ses chansons les plus anciennes à celles fraîchement composées. Aït Menguellet, qui rappelle que le combat pour l’amazigh est l’affaire de tous et qu’il reste encore un chemin à parcourir pour prétendre qu’il est complètement gagné, évoque la chanson phare de son album, Tuddet enni (Une autre vie), qui est le premier titre qu’il a écrit, avant de peaufiner ceux qui ont suivi en cascade. «Oui, en plus de celle que je viens de citer, Taqsit nidden (une autre histoire), qui fait suite à la première et qui décrit un petit peu le dérapage d’après l’indépendance, où l’artiste était complètement muselé et où une chape de plomb est tombée sur toute la société. Avec Zer Kan (regarde…), j’ai mis en jeu les 4 éléments (la terre, l’air, l’eau et le feu). Une chanson qui parle en quelque sorte d’écologie, mais loin de tout militantisme pur et dur. Un clin d’œil à la nature. I w aggad iw (aux miens) est très importante pour moi», a-t-il déclaré au journaliste d’El Watan, et d’ajouter, à propos de l’officialisation de la langue berbère : «L’officialisation n’est qu’une loi parmi tant d’autres qui a besoin d’être appliquée. Elle a besoin de moyens. Il faut continuer à faire en sorte que la volonté politique soit maintenue. Le combat doit continuer. Il consiste aussi à travailler, à la construire, à la faire passer de l’oral à l’écrit. C’est le combat le plus difficile en fait. Cela prendra du temps. Il ne faut pas se faire d’illusions. Il faut s’y atteler et ne pas dire que maintenant qu’elle est officielle, passons à autre chose. Le combat, je ne le vois pas en termes de batailles de rues ou de manifestations. Non, c’est en termes de travail. Et je suis convaincu que ce sera bénéfique pour tous les Algériens et pour tout le pays. C’est un apport extraordinaire. Les gens finiront par comprendre l’importance de cet apport. Les Algériens arabophones ne devraient pas avoir peur de s’approprier ce qui leur appartient déjà. L’Algérien, actuellement, a peur de s’approprier une partie de lui-même.»

L. Graba