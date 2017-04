JAZZAÏR Big Band à l’Opéra d’Alger, Vibrant hommage à Duke Ellington

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh a marqué «FULL», lors d’un concert féérique animé vendredi dernier, par Dumoulington Orchestra, venu de la ville de Tours en France, et ce à l'occasion de la 6e édition de la célébration de la Journée internationale du jazz, décrétée par l'Unesco en 2011.

Baptisé «JAZZAÏR Big Band», ce spectacle, sous l’égide du ministère de la Culture, est organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) et l’Opéra d’Alger. «JAZZAÏR Big Band» est un projet musical en hommage au célèbre pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain, Duke Ellington. Chanceux étaient ceux qui ont assisté à ce fabuleux concert de plus de deux heures animé par un orchestre unique de pas moins de vingt-cinq musiciens, dont dix-sept étudiants et de professionnels tourangeaux autour de transcriptions fidèles du répertoire Ellingtonien de Dumoulington Orchestra, et huit musiciens algériens issus de la jeune scène musicale algérienne. Qui a dit que le public algérien n’écoutait pas ce genre de musique ? Venus nombreux, en famille ou entre amis, les amoureux de la musique jazz étaient charmés, envoûtés, tout en battant la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris. Pour rester dans le thème de cette musique, certains sont venu en tenue classique, voire en «blake & white», célébrant et rendant ainsi un vibrant hommage au pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz Duke Ellington. Envoûtant les présentants autour de transcriptions fidèles du répertoire «Ellingtonien», le Dumoulington Orchestra, sous la direction du saxophoniste Rémi Dumoulin (membre notamment de l’Orchestre National de Jazz de Daniel Yvinec), a noyé les mélomanes dans l’univers de Duke Ellington, transcrivant la musique pour orchestre à l’oreille, à partir d’enregistrements d’époque. Sous la direction, transcriptions et arrangements de Rémi Dumoulin , on distinguait, au saxophone, Arezki Bouzid, Mohamed Shihadeh et Hacene Zemrani, à la basse électrique, une foultitude de musiciens, à savoir Nadjib Gamoura, à la trompette Mohamed Amine Naas, Farid Belouardi, Jean-Baptiste Réhault, Paul Cadier, Etienne Quezel, Romain Meunier, Florent Michaud, Tom Grigne, Adrien Colas, Martin Declercq et enfin Nicolas Fernandes. À la guitare, on retrouvera Nazim Kridech/Pierre Guimbail, à la batterie Lorenzo Rotini, à la contrebasse Simon Buffaud, au piano Ludovic Yapaudjian et enfin aux trombones Quentin Longepe, Alexis Persigan, Benjamin Augé et Bakli Zatout. Le catalogue des œuvres abordées était impressionnant : aux côtés des grands succès d’Ellington (In a Mellowtone, Concerto for Cootie, Mood Indigo, Don’t get Around Much Anymore) se trouvent également des œuvres rarement jouées et pourtant d’une grande ambition artistique (Deep South Suite, Queen Suite, Raincheck, Boy Meets Horn, Warm Valley). Malgré sa disparition, la musique de Duke Ellington demeure une source de jouvence pour les musiciens. À l’occasion de cette résidence à l’Opéra d’Alger, le Dumoulington Orchestra a réservé des invités-surprises, accompagnés par cet orchestre, pour chanter certains standards de jazz au public. Il s’agit d’Aida de Garage Band et de Hamidou. «Les cieux gris... ne sont que des nuages qui passent», disait Duke Ellington. Née en 1899, cette figure majeure de la musique jazz nous quittait le 24 mai 1974. En 50 ans de carrière et plus de 3.000 œuvres, le jazzman nous a laissé un nombre colossal de standards devenus incontournables. Pianiste, compositeur et chef d’orchestre de jazz, il a influencé des millions de personnes à travers le monde. Il a donné à la musique américaine son propre son, pour la première fois. Il s’est distingué des jazzmen de l'époque en composant la plupart des morceaux qu’il jouait et, surtout, bon nombre de ses créations sont devenues de grands standards du jazz. Au cours de ses cinquante ans de carrière, il a joué plus de 20.000 spectacles en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

Sihem Oubraham