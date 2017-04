3e Journée du championnat d’Afrique de Lutte (Juniors Garçons et Filles) : 12 médailles dont 5 en or pour les Algériens

Les sélections algériennes de lutte (juniors garçons et filles) ont décroché 12 médailles (5 or, 6 argent et 1 bronze), vendredi lors de la troisième journée des championnats d’Afrique qui se déroulent à Marrakech au Maroc (26 avril-1er mai). La sélection algérienne des juniors garçons (lutte libre) s’est distinguée de fort belle manière en décrochant 5 médailles dont trois en or et deux en argent. Les médailles d’or ont été l’œuvre de Bouzar Abdelbaset (50 kg), Kateb Salah Eddine (55 kg), et Fardj Mohamed (96 kg). Fares Lakel (60 kg) et Ishak Boukhors se sont contentés de l’argent. Dans la catégorie des juniors garçons (gréco-romaine), les lutteurs algériens ont remporté trois médailles (1 or, 1 argent et 1 de bronze). La médaille d’or est revenue à Metidji Yasser (55 kg), alors que Sami Chelbani (60 kg) et Amar Moumen, ont décroché, respectivement, les médailles de bronze et d’argent. En lutte féminine (juniors), quatre médailles (1 or et 3 argent) ont été décrochées par les lutteuses algériennes grâce à Aouissi Chaimaa (59 kg) qui a remporté l’or, alors que Salaouendji Hanane (44 kg), Yahiaoui Chaima Kheira (48 kg) et Khelal Lina (63 kg), ont remporté l’argent.

A l’issue de la troisième journée des épreuves du championnat d’Afrique de Marrakech, le total général des médailles algériennes s’élève à 22 (11 or, 10 argent et 1 de bronze).

L’Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 35 athlètes dans les catégories (cadets, juniors et seniors) ainsi que six athlètes qui auront à représenter la lutte féminine.