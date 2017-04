USM Alger : Bendjilali et Benyahia sanctionnés

Le défenseur international Mohamed Benyahia et le milieu de terrain Kadour Bendjilali n’ont pas été retenus par l’entraîneur de l’USM Alger, Paul Put, pour le match de mise à jour contre le CA Batna disputé hier au stade Omar Hamadi, pour avoir manqué une séance d’entraînement, a indiqué le club algérois de Ligue 1-Mobilis vendredi.

Les deux joueurs ont été sanctionnés par le technicien belge qui ne badine pas avec la discipline.

Benyahia avait inscrit le but d’égalisation de son équipe contre la JS Kabylie (1-1) mardi dernier au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou pour le compte de la mise à jour du calendrier de L1.

Outre Benyahia et Bendjilali, l’USM Alger était privée des services de son gardien Zemmamouche et de son attaquant Meziane, toujours blessés, alors que l’autre portier Mansouri est suspendu pour contestation de décision de l’arbitre.