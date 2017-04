Cyclisme, Tour international du Sénégal-2017, Mohamed Mokhtari (directeur sportif du Vélo Club Sovac/Algérie) : "garder le maillot jaune"

Le Vélo Club Sovac (Algérie) vise à garder le maillot jaune du Tour international du Sénégal, que le club a décroché dès la seconde étape (Thiès-Saint-Louis), grâce au coureur Mohamed Bouzidi, aidé par ses coéquipiers qui participent pour la première fois au Tour, a indiqué le directeur sportif du club, Mokhtari Mohamed.

«Bien que ce soit notre première participation au Tour International du Sénégal, notre ambition est de garder le maillot jaune qu’on a accaparé au départ par Bouzidi. Nous avons une équipe jeune (de 19 à 23 ans), venus ici pour avoir de l’expérience des Tours étrangers », a déclaré Mokhtari au journal le Soleil. Le responsable technique du Vélo Club Sovac a reconnu, néanmoins, que le premier objectif était de « gagner une ou deux étapes », mais quand le résultat est bon et le classement général aussi, avec les première et deuxième places individuelle et par équipes, en plus du maillot Blanc des jeunes. « Jusqu’à présent, nous pouvons dire que nous avons rempli notre mission », a ajouté Mohamed Mokhtari. L’année dernière, c’était l’équipe nationale algérienne qui avait fait une razzia dans le Tour sénégalais remportant le maillot jaune, cette année, c’est le Vélo Club Sovac, club algérien, qui est bien lancée dans ce Tour du Sénégal 2017 pour marquer de son empreinte cette compétition internationale.

Avant le Tour international du Sénégal, les cyclistes du Vélo Club Sovac avaient pris part au Tour du Maroc. Pour pouvoir garder le maillot jaune, les cyclistes algériens devront tenir bon devant des concurrents venus de Belgique, d’Allemagne, d’Angleterre, de Hollande, de France. « Bien sûr qu’on a des adversaires à craindre dans ce Tour 2017. En somme, nous craignons tout le monde car ce sont des équipes de très haut niveau. Maintenant, nous sommes seuls contre tous. Mais pour gagner ce maillot jaune, il faudra user de stratégie dans la course », a expliqué Mokhtari. Concernant le niveau général de la compétition, le responsable technique du Vélo Sovac l’a jugé « élevé », donnant pour exemple la course de la 3e étape (150 km), où les coureurs ont réalisé presque 46 km/h de moyenne. « Ce qui est déjà un niveau avec un peloton qui ne dépasse pas les 60 coureurs », a-t-il conclu.



Classement général (maillot Jaune), après 5 étapes :

1. Bouzidi Mohamed (Vélo Club Sovac/Algérie)

2. Islam Mansouri (Vélo Club Sovac/Algérie)

3. Ali Nouisri (Royal Vélo Club Ottignies/Belgique)