Semaine mondiale de la vaccination : L’Algérie à l’avant-garde

Les taux de couverture vaccinale a atteint plus de 90% comme le préconise l’Organisation Mondiale de la Santé et certaines maladies sont pratiquement éliminées comme le tétanos néonatal avec aucun cas depuis 1984, et la diphtérie avec aucun cas depuis 2007. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a expliqué jeudi lors de la célébration de la semaine mondiale de la vaccination placée sur le thème de l’OMS que « ce taux de couverture est obtenu grâce à une mobilisation constante des acteurs de la vaccination et à une adhésion de la population et les résultats obtenus sont un motif de fierté pour notre pays ».

M. Boudiaf a déclaré que « l’Algérie s’est fixé des objectifs ambitieux qui ont visé un taux de couverture vaccinale de plus de 90% pour tous les vaccins, l’éradication de la poliomyélite, l’élimination du tétanos néonatal, l’élimination de la rougeole, l’élimination de la diphtérie, la réduction de la mortalité et de la morbidité par infection par l’hemophilus influenzae.»

Il a rappelé que « l’Algérie a souscrit, dès l’indépendance, à toutes les déclarations et initiatives mondiales et régionales de l’OMS en faveur de la vaccination comme en témoigne sa récente adhésion au plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020 et notre engagement à la déclaration des chefs d’Etat africains, lors du 28e Sommet de l’Union Africaine, de janvier 2017, sur l’accès universel à la vaccination comme fondement de la santé et du développement en Afrique.»

Le ministre a indiqué que « notre pays a opté pour l’intégration de la vaccination dans les activités de soins de santé primaires comme élément fondamental de la politique de santé assurée dans plus de 7.000 structures sanitaires de proximité et plus de 200 établissements hospitaliers ». Il a précisé que « la vaccination demeure obligatoire et gratuite et a fait l’objet, ces dernières années, d’un effort financier sans précédent sur le seul budget de l’Etat pour l’acquisition des vaccins, puisqu’il est passé de 251 millions de dinars en 1997 à 10 milliards de dinars en 2016 pour un total de près de 48 millions de doses de vaccins ». D’autres maladies comme la rougeole ont connu un recul drastique passant de plus de 20.000 cas en 1996 à moins de 100 cas sporadiques, ces dernières années et le processus de certification de son élimination avec la rubéole a été engagé avec l’OMS.

« La vaccination est indiscutablement reconnue comme étant l’une des interventions de santé publique les plus efficaces et les moins coûteuses, elle a permis de sauver des millions de vies humaines et pourtant, aujourd’hui, près de 20 millions d’enfants dans le monde, ne sont pas ou sont insuffisamment vaccinés. En novembre 2016, notre pays, grâce à une volonté politique réaffirmée et une mobilisation sans précédent des professionnels de la santé, a obtenu un succès majeur, la certification, par l’OMS, de l’élimination la poliomyélite », a expliqué M. Boudiaf avant d’ajouter : « Il s’agit là d’un véritable motif de fierté partagée, une marque de reconnaissance des efforts déployés par nos professionnels de la santé, et une contribution de l’Algérie à faire de l’Afrique un continent libéré de la poliomyélite. Ces succès ne doivent en aucun cas constituer une cause de relâchement et nécessitent, et nous en sommes conscients, non seulement le maintien de notre vigilance mais la poursuite de façon résolue de la mise en œuvre des nos programmes de vaccination.» Le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Bah Keita, a de son côté, félicité les efforts de l’Algérie qui représente un modèle pour les autres pays de l’Afrique », a-t-il indiqué.

Le représentant de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet, a quant à lui, lancé un appel aux parents pour dire qu’il est essentiel de faire vacciner leurs enfants, l’Algérie a lancé un nouveau calendrier vaccinal en 2016 et fait un effort très important pour faire introduire de nouveaux antigènes.

Wassila Benhamed