Mme Mounia Meslem : « La solidarité pour réduire la pauvreté »

Contrairement à la décision prise par plusieurs organismes et collectivités, d’octroyer des chèques aux nécessiteux dans le cadre de l’opération de solidarité durant le mois sacré ramadhan, Mme Mounia Meslem a indiqué que son département compte procéder cette année, à la distribution de colis alimentaires et non de l’argent liquide.

La valeur de ces aides seront d’au moins de 5.000 DA, a en effet annoncé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, appelant les présidents des APC à assainir les listes de bénéficiaires de cette opération.

Par ailleurs, Mme Meslem a affirmé que le gouvernement a mis en place un programme d’actions supervisé par les ministères des Finances et celui de la Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la femme, en collaboration avec des experts algériens, ceux de la Banque Mondiale et des universitaires pour mettre au point des aides directes pour les nécessiteux afin d’aboutir à une justice sociale.

La ministre de la Solidarité, qui s’exprimait jeudi à partir de Mostaganem, affirme que son département ministériel tend à susciter un développement socio-économique de solidarité pour réduire le champ de la pauvreté et la marginalisation.

Dans une déclaration à la presse, animée en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, Mme Meslem a souligné que son département tend à devenir un ministère de développement social et participe à la dynamique pour diversifier l’économie, préserver les acquis et susciter un développement socio-économique fort de solidarité. « L'Algérie est en voie de mise en œuvre d’une nouvelle stratégie à laquelle participent plusieurs secteurs pour la mise en place d’un développement social et d’une économie de solidarité sociale », a souligné la ministre, ajoutant que cette nouvelle vision de l'économie nationale ne se fera qu’avec la création de richesses, l'accompagnement des jeunes et la création de micro-entreprises pour les métiers et la formation professionnelle. Mme Mounia Meslem a ajouté que l’ANGEM et l’ADS œuvrent sous la tutelle de son département en vue de développer et enrichir l’économie, créer des micro-entreprises, lutter contre la pauvreté et la marginalisation, accompagner les chômeurs et les nécessiteux pour réaliser, entre autres, les programmes de l’ADS.

Elle a expliqué que l’ANGEM a financé à ce jour 790.000 micro-entreprises au niveau national dont 64% sont gérées par des femmes et plus de 95% de ce nombre global des micro-entreprises ont réussi dans leur champ d’activité.

Il y a lieu de rappeler, le ministère de la Solidarité a contribué à l'opération de solidarité pour le ramadan 2016 avec un montant de 700 millions de DA soit 6 à 8% de l'enveloppe globale dédiée à cette opération. Une opération qui a bénéficié à près de 900.000 personnes, issues de catégories démunies bénéficiaires de l'opération de solidarité ramadan, inscrites sur la liste de l'allocation forfaitaire de solidarité prise en charge par ce département ministériel. Il faut dire que plusieurs catégories de personnes sont inscrites dans ces listes d'allocation forfaitaire de solidarité sans revenu, notamment les pères de famille, ou personne âgées de plus de 60 ans et vivant seules, les handicapés moteurs ou mentaux et de femmes au foyer. Il faut souligner le fait que le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales supervise sur le plan humain et matériel l'opération de solidarité ramadan et que les walis et président d'APC sont responsables de l'élaboration des listes des personnes démunies, de l'acquisition et la distribution des aides alimentaires. Le Croissant-rouge algérien participe, lui aussi, à l'opération de solidarité outre les associations caritatives et des bienfaiteurs.

Pour ce qui est de la révision permanente des fichiers de personnes nécessiteuses et ouvrant droit à l’aide de l’Etat, il y a lieu de préciser que ce secteur est désormais directement relié au fichier national de l'état civil et à la base de données des caisses de sécurité sociale pour l'actualisation des listes de bénéficiaires.

Mohamed Mendaci