Développement social : Unifier la vision africaine

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Amer, a affirmé, jeudi dernier que les participants aux travaux de la 2e session du Comité technique spécialisé (CTC) sur le développement social, le travail et l'emploi (CTC-DSTE) de l'Union africaine ont mis l'accent sur la nécessité d'unifier la vision africaine en matière de prise en charge des franges

vulnérables, affirmant l'importance de consolider les mécanismes de développement social au continent.

Lors d'une conférence de presse conjointement animée avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi et la Commissaire chargée des Affaires sociales de l'Union africaine, Amira Fadel, en marge des travaux du CTC, Mme Meslem a précisé que la rencontre a mis l'accent sur l'importance d'« unifier la vision » africaine dans les domaines liés au développement social, notamment ceux liés à la prise en charge des franges vulnérables. Pour sa part M. El Ghazi a indiqué que « plusieurs propositions ont été formulées notamment en ce qui concerne les politiques liées à la promotion du travail et le renforcement des mécanismes du système de la sécurité sociale ». Mme Fadel a affirmé, de son côté, l'importance de ratifier le Protocole sur les personnes âgés en Afrique et qui a été adopté en 2016, en vue de pouvoir le mettre en œuvre et de l'adopter comme Protocole sur les droits des handicapés, et ce, dans le but de consolider les politiques nationales visant la protection de ces franges dans les pays africains afin de le présenter avant la fin de l'année en cours à la Commission juridique avec la création d'un institut de l'Union africaine d'handicap au cours des deux prochaines années. Les participants à la réunion de la 2e session du CTC, ont appelé à l'importance de réfléchir à l'élaboration d'un avant-projet de protocole unifié portant sur la consolidation de l'action appropriée en vue d'être en accord avec les progrès en cours, a annoncé Mme Fadel qui n'a pas manqué de saluer, à cet égard, l'expérience algérienne « pionnière», en matière de prise en charge des franges vulnérables, outre les politiques adoptées en matière de l'emploi et de l'extension de la couverture sociale.



Définir les priorités



Placée sous le thème « Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique », cette seconde session du CTS, avec la participation de délégations ministérielles et d'experts issues du continent est organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en coordination avec l’Union africaine. Le Comité technique spécialisé (CTS) sur le Développement social, le travail et l'emploi constitue l'un des 14 CTS de l'Union africaine et se réunit tous les 2 ans. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, qui était présent à l’ouverture officielle des travaux de ce comité, a plaidé pour une « dynamique africaine en faveur de l'emploi et de la généralisation de la sécurité sociale », soulignant l'impératif d'instaurer un « dialogue permanent » entre gouvernements, partenaires sociaux et patronats afin de rapprocher les points de vue, définir les priorités et travailler ensemble.

« Nombreuses et variées sont les retombées positives que nous pouvons espérer d'une dynamique africaine en la matière », a indiqué M. Sellal. Selon lui « assurer un revenu stable permettrait de fixer les populations, de diminuer les phénomènes d'exode et de migration, de réduire les activités criminelles et illicites, d'atténuer les conflits et d'augmenter la vitalité des marchés et économies domestiques ». « La généralisation de la couverture sociale améliorerait l'efficience des dispositifs médicaux, faciliterait la lutte contre les épidémies et élèverait le niveau de couverture sanitaire », a-t-il ajouté. « L'investissement dans des secteurs comme la santé, l'éducation et les infrastructures de base à l'instar des transports et des télécommunications, aura également un impact positif sur le travailleur africain qui a besoin aussi de qualifications et de formations continues », a-t-il relevé.

Le Premier ministre a soutenu que les résultats du développement humain dans le continent « demeurent bons » malgré la crise économique mondiale et les tensions sécuritaires dans certaines régions. « La plus grande part de responsabilité nous incombe. Toutefois, les pays développés doivent intégrer le fait que la stabilité du continent et son développement sert la cause de la paix, contribue à la création mondiale de richesse et préserve l'équilibre écologique de la planète », a-t-il poursuivi.



Le chômage au cœur des discussions



Les représentants d’organismes relevant de l’Union africaine qui se sont entretenus lors de cette 2e réunion du Comité technique spécialisé, ont estimé que l’Afrique devait créer en urgence son propre développement, insistant notamment sur la lutte contre le chômage. « L’emploi en Afrique n’est plus un problème économique ou social mais un enjeu de sécurité nationale et c’est ainsi que nous devons le comprendre pour mesurer l’urgence dans laquelle nous sommes », a déclaré le représentant du patronat africain, Djamal Belahrouche, à l’ouverture de la 2e session du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi (CTS-DSTE) de l’Union africaine (UA).

Considérant que le fléau du chômage est inacceptable dans le continent, il a convié les Africains à lui déclarer la guerre totale et l’état d’urgence. Il a relevé, à ce propos, que chaque mois, 1 million de nouveaux chômeurs sont enregistrés en Afrique, au moment où les économies formelles ne peuvent assurer que 3 millions d’emplois par an et que 80% des emplois y existants relèvent de l’informel. Notant que 70% de la population du continent est jeune, l’intervenant a fait savoir qu’en 2050, celle-ci doublera pour atteindre le 1 milliard d’individus, d’où le défi de l’emploi, d’autant plus que les croissances des pays africains sont loin d’être inclusives, a-t-il souligné.

Salima Ettouahria