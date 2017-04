COMMENTAIRE : fierté

Les missions constitutionnelles de l’ANP, inspirées de la doctrine de notre Révolution, des enseignements et des principes de notre mouvement national, des longues luttes de notre peuple pour son indépendance et sa souveraineté, lui font obligation de persévérer dans cet esprit et dans cette voie, d’obéir aux lois de la République, de respecter les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui lui prodigue un soutien constant dans son effort de promotion et de perfectionnement de son niveau de compétence et d’efficacité.

Un impérieux devoir qu’elle assume avec dévouement et constance. On lui reconnaît, aussi, le grand mérite de placer l’Algérie au-dessus de tout, de veiller à sa défense, de la mettre à l’abri de tout danger, de toute volonté nuisible, quel qu’en soit le prix. Pour l’observateur averti, l’accès pour cette institution, aux facteurs de force, ses succès et ses bilans positifs, attestés par une pratique perpétuelle de terrain, sont autant d’étapes engrangées sur le chemin du développement et de la modernisation de l’ensemble de ses composantes, afin qu’elle soit apte à relever tous les défis. C’est une œuvre de longue haleine qui se poursuit avec détermination, pour optimiser tous les potentiels mobilisés dans le but de concrétiser un professionnalisme de haut niveau, basé sur des efforts de formation au combat, des exercices tactiques et d’évaluation.

Ce constat se vérifie aussi, dès lors qu’on voit, à travers tout le territoire national, s’affirmer et se consolider une sécurité intérieure et des frontières, une cohésion populaire, une stabilité et une quiétude, que rien ne pourra ébranler. Ni les sordides manœuvres de déstabilisation ni les menaces extérieures. Les citoyens, pour qui la mobilisation de l’ANP et des autres forces de sécurité, pour la défense intransigeante du territoire, est une garantie pour la sauvegarde de leurs acquis et de leurs biens. Ils mesurent et approuvent, à leur juste valeur, l’importance inestimable de ces résultats, remportés grâce au sens de patriotisme, à la démarche active et à la vigilance permanente qui caractérisent la composante humaine de nos forces armées dans toutes leurs catégories, dans une totale coordination et une rigoureuse synergie.

Il est heureux aussi de constater, à un moment crucial de notre vie politique, où les électeurs vont devoir trancher en toute liberté, en faveur des candidats à la députation, que l’institution militaire, fidèle à des principes intangibles, considère que les législatives du 4 mai sont un rendez-vous national «hautement vital» pour l’Algérie et les Algériens, qu’elle participe à l’aide de mesures prises sur le plan sécuritaire, afin d’assurer la réussite de ce scrutin, à travers lequel les personnels de l’ANP vont accomplir leur devoir hors des casernes, aux côtés de leurs concitoyens.

C’est ce qu’a affirmé, très récemment, le général de corps d’armée, M. Ahmed Gaïd Salah : «Notre pays verra, dans quelques jours, un important scrutin qui consiste en les élections législatives qui sont un événement national hautement vital pour notre pays et notre peuple.»

M. B.