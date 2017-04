À l’occasion de la fête nationale de leur pays

Le Président Bouteflika félicite le Roi des Pays-Bas…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Roi des Pays-Bas, Willem Alexander, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il l’a assuré de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement et à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. «Au moment où le Royaume des Pays-Bas célèbre sa fête nationale, j’ai le grand plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes souhaits de bonheur personnel et de santé pour Votre Majesté et pour les membres de la famille royale, de progrès et de prospérité pour le peuple néerlandais ami», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Je saisis cette heureuse circonstance pour vous assurer de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au raffermissement et à la promotion des relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays.»



… ses homologues d’Afrique du Sud...



M. Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de la République d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré sa «ferme volonté» à continuer à œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération économique bilatérale. «La célébration par la République sœur d’Afrique du Sud de sa fête nationale m’offre l’agréable occasion de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple sud-africain frère», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la qualité des relations d’amitié et de coopération qui unissent l’Algérie et l’Afrique du Sud, et réitérer ma ferme volonté à continuer à œuvrer, avec vous, au renforcement et à la diversification de notre coopération économique bilatérale, dans l’intérêt de nos deux peuples frères», a ajouté le Président Bouteflika. «Je voudrais, également, vous réaffirmer mon attachement à la poursuite de notre action commune en faveur du renforcement de l’Union africaine et au service de la paix, de la prospérité et de l’intégration intra-africaine dans le contexte des profondes mutations régionales et internationales.»



… du togo…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a exprimé son attachement au renforcement des liens d’amitié qui unissent les deux pays. «La célébration par la République togolaise de sa fête nationale m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple togolais frère», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Je voudrais saisir cette occasion pour dire l’importance que j’attache au renforcement des liens d’amitié qui unissent l’Algérie et la République togolaise, ainsi que l’intérêt pour nos deux pays de s’engager résolument dans la voie de la consolidation de la coopération bilatérale au service de nos deux peuples», a ajouté le Président Bouteflika.



… Et de Sierra Leone



M. Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de Sierra Leone, Ernest Bal Koroma, dans lequel il a relevé la qualité des liens d’amitié et de coopération unissant les deux pays. «La célébration par la République de Sierra Leone de sa fête nationale m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peule et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple sierra-léonais frère», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour relever, avec satisfaction, la qualité des liens d’amitié et de coopération qui unissent l’Algérie et la Sierra Leone, et vous assurer de ma volonté à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations de coopération entre nos deux pays.»