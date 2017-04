Dans la LUCARNE : Une AGO très attendue

C’est un peu la fin d’un cycle qui sera soumis aux membres de l'AGO aujourd'hui au siège de Mobilis à Bab Ezzouar. Elle devra adopter ou rejeter le bilan moral et financier de 2016, mais aussi le mandat olympique de 2013/2017. Il est évident que durant cette olympiade beaucoup d'activités ont été effectuées par tous ceux qui avaient travaillé de près ou de loin au sein du Comité olympique algérien. Il ressort aujourd'hui après les Jeux olympiques de Rio 2016 que les résultats ont été jugés acceptables, eu égard à la taille des athlètes ayant pris part à cette compétition très prisée. Tout athlète voudrait, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie, participer à une olympiade. C'est pour cette raison qu'on peut dire que le mouvement sportif national peut se vanter aujourd’hui d'avoir réussi à faire participer 68 athlètes aux JO du Brésil (Rio 2016). Ce qui avait constitué une première dans l'histoire des participations algériennes aux JO. Toujours est-il, comme diraient certains, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne commet pas d'erreurs. C'est vrai que les deux médailles remportées sur 800 et 1500 m par notre grand espoir, Toufik Mekhloufi, ont certainement sauvé la mise. Il faut dire qu'il y avait aussi d'autres satisfactions comme Bouraâda, Rouba et quelques boxeurs, de belles prestations à retenir de la participation algérienne aux derniers JO. Il n'y a pas à «zoomer» uniquement sur les quelques trucs, peut-être, qui n'ont pas marché. Cela se passe au sein des différentes délégations du monde du fait que les JO ont haussé le ton avec la participation des professionnels, notamment en boxe. Les JO ne sont pas à la portée du premier venu. Une médaille se gagne à la sueur de son front, le labeur, bref des sacrifices. Même une médaille de bronze se mérite. Cela exige beaucoup de compétence, mais aussi de vigilance et une gestion sans faille à tous les niveaux. Il faut dire que l'AG Ordinaire qui se déroule aujourd'hui, devait avoir lieu le 08 avril dernier. Elle a été reportée à aujourd’hui pour permettre d'établir un audit par des experts financiers nationaux, mais aussi venant du CIO

lui même.

Outre cela, il y avait le patrimoine du Comité olympique algérien à répertorier. Son évaluation était incontournable pour la famille olympique algérienne appelée à œuvrer dans la transparence. C'est une façon aussi de donner toute son acception aux changements à la tête des structures de gestion.

Ceci dit, tout le monde estime que cette AGO est très importante pour la simple raison qu'elle va nous permettre de lever le voile sur la position du président sortant, Mustapha Berraf. Va-t-il se représenter pour un autre mandat ou bien céder sa place à un autre ? Cette question, faut-il le rappeler, lui a été posée lors d'une conférence de presse qu'il avait tenue à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'équipe FLN, représentée par Hamid Zouba, Mohamed Maouche, Kerroum, Saïd Amara et Mohamed Soukane, en présence du ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, au Musée olympique du COA, mitoyen de la salle Harcha. Ce jour là, il n’avait pas tranché quant à son intention de briguer un autre mandat, voulant peut-être faire durer le suspense en affirmant que «tout dépendra de l’avis de son cardiologue». À vrai dire, depuis cette date, les choses ont nettement évolué. La famille olympique est favorable pour que le président sortant se présente pour un autre mandat. C'est pour cette raison que l’AG Elective, qui a lieu normalement quinze jours après l'AGO, s'annonce intéressante ; on peut même dire «à ne pas rater» !

Hamid Gharbi