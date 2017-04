La JSK à Oran avec Radouani, sans Mebarki

La JSK se déplace aujourd’hui à Oran pour y affronter le MCO local sans son attaquant Mebarki que Mourad Rahmouni a décidé d’exclure du groupe en raison de l’indiscipline. Le coach kabyle n’aurait pas apprécié que l’attaquant vienne contester les décisions du staff technique en ne le faisant pas jouer, mardi, face à l’USMA (1-1) à domicile.

En effet, Mebarki, qui revenait d’une blessure à la cheville, est resté sur le banc. Mécontent, il demande des explications au staff, notamment à Faouzi Moussouni ; le ton est très vite monté d’un cran, nous révèle une source sûre. Au-delà du principe que les choix de l’entraîneur ne se discutent pas, Mebarki sait pourtant qu’il revient de blessure et, comme l’avait expliqué Rahmouni, il ne voulait pas risquer avec lui sachant qu’il n’était à 100% des ses capacités.

Comme les Canaris ont plus besoin de sérénité en cette fin de saison de tous les dangers, Mourad Rahmouni ne s’est pas fait prier pour renvoyer Mebarki, d’abord interdit d’entraînement, puis carrément écarté de la liste des joueurs convoqués pour le match du MCO.

Jeudi à l’entraînement, Moh-Chérif Hannachi a durci le ton avec ses joueurs, rappelant qu’il ne veut plus voir ce genre de comportement se reproduire à l’avenir. En outre, il a exhorté les joueurs à revenir avec une victoire d’Oran, indispensable pour se sortir de la zone rouge.

Par ailleurs, le staff technique kabyle s’est réjouit de pouvoir compter sur les services de Radouani, remis de sa blessure au bras. Le latéral droit absent face à l’USMA a été autorisé à reprendre du service. Radouani qui reste de loin l’un des meilleurs joueurs de la JSK cette saison sera d’un apport considérable en cette fin de saison.

Mourad Rahmouni, frustré par le match de son équipe face à l’USMA mardi (0-0), a sermonné ses attaquants lors du débriefing de reprise, mercredi. Il a rappelé que les ratages de ce genre et le manque d’efficacité ne devront plus se reproduire ; la JSK n’est toujours pas sauvé de la relégation. Les joueurs ont promis de se racheter. Attendons pour voir !

Amar B.