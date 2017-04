Ligue 1 (mise à jour) : Ce sera très serré

Aujourd’hui, la Ligue du football professionnel aura achevé, avec brio, l’apuration complète des matches en retard. Ces trois derniers matches au programme concernent la 24e journée de Ligue 1, reportée en raison de la participation du MCA, de l’USMA et de la JSK aux compétitions africaines.

Il y aura donc trois empoignades aussi serrées les unes que les autres en haut et au bas du tableau. C’est ainsi que le MCA, qui est sur une courbe ascendante suite à sa qualification à la phase de poules et aussi sa nette victoire en Championnat devant le MOB (4 à1), tentera de confirmer cette bonne passe, même si rien ne sera facile devant cette redoutable formation du sud du pays. Le MCA ne jouera pas au complet avec les absences de Chaouchi touché au tibia, de Nekkache et Seguer toujours non rétablis. Toujours est-il, Mouassa devra être audacieux en laissant les

« jeunes loups » s’exprimer comme ils l’entendent et doit faire confiance à Mansouri et les autres comme Chita. Les Mouloudéens, notamment Zerdab, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec leur public, sont obligés de revenir au bercail avec un résultat positif. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend et que devant la JS Saoura ce sera très compliqué. Ayant 35 pts, cette équipe du président Zerouati n’est pas menacé par la relégation. Elle possède un calendrier favorable qui lui permet d’espérer mieux. C’est une équipe qui reste redoutable.

Au stade Ahmed-Zabana d’Oran, le MC Oran, qui n’a pas gagné depuis longtemps, recevra une équipe de la JSK qui cherche à tout prix à refaire le coup du CAB quand elle est rentrée avec les trois points de la victoire. Cette joute, entre le MCO et la JSK, se jouera sans public. Ce qui peut faire les affaires des poulains de Rahmouni. Toutefois, le huis clos peut aussi être favorable aux Oranais du fait qu’ils joueront sans pression. On ne peut oublier les incidents qui avaient émaillé la fin du match MCO-MCA comptant pour la mise à jour du championnat national de Ligue-1. Cette rencontre sera, le moins que l’on puisse dire très disputée.

À Bologhine, l’USMA est l’équipe favorite face au CAB quelque peu désabusé. Toutefois, avec le changement opéré à la tête de la présidence du club, il faut s’attendre à tout. Il est clair que l’avantage du terrain aura également son importance.

De plus l’USMA a réalisé une bonne prestation à Tizi-Ouzou devant la JSK (1-1). Les Usmistes ont même « loupé » le succès, eux qui avaient demandé un penalty «flagrant». Ceci dit, ils vont tout faire pour améliorer leur classement surtout après l’échappée du MCA. Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.