M. Abdelmalek Sellal à Tamanrasset : La sécuritéune priorité

«Les prochaines élections législatives sont un pas en avant vers un lendemain prospère. Elles constituent un nouveau jalon sur la voie

de l'édification institutionnelle nationale», a indiqué M. Sellal.

De notre envoyé spécial :

Karim Aoudia

De Tamanrasset, capitale de l’Ahaggar à l’extrême sud du pays, un autre bastion du nationalisme et de l’affirmation de l’algérianité dans toute sa dimension et sa composante identitaire, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a surtout souligné l’optimisme des hautes autorités quant à un avenir meilleur et épanoui, du pays et du peuple. «Certains pensent que notre optimisme à bâtir un État fort est démesuré. Ils se trompent dans leurs calculs», a fait savoir M. Sellal, lors de sa rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile de Tamanrasset, jeudi, au terme de sa visite de travail et d’inspection qui l’a conduit dans cette wilaya et dans la wilaya déléguée d’In Salah.

À l’endroit de ces esprits pessimistes, poursuit encore le Premier ministre, «je rappelle simplement que nous sommes au service d’un grand peuple qui, tout au long du XXe siècle, n’a eu de cesse de lutter pour sa liberté, la défense de la République et le rejet de toute pratique de la violence. Aujourd’hui, il est du droit de tout Algérien épris de son pays d’accéder au XXIe siècle dans des conditions de prospérité et de progrès, et où l’esprit collectif saura s’émanciper dans la réconciliation et la tolérance, tout en restant fiers des évolutions ayant consacré un véritable saut vers la modernité». «Il est des ces vérités indéniables que j’ai eu à confirmer à travers mes multiples sorties sur le terrain, ajoute M. Sellal, celle certifiant du haut degré de sensibilisation civile des Algériens et de leur esprit de responsabilité et de maturité qui constitue ce sursaut exceptionnel de la collectivité pour la défense de l’unité nationale et des intérêts du pays. Que de fois nous avons eu affaire à de basses tentatives de semer la discorde et visant à provoquer la division, notamment entre les Algériens du Nord et ceux du Sud, entre la population berbérophone et celle arabophone ou entre les citoyens de l’Est et ceux de l’Ouest.» Il s’est avéré, ajoute t-il, «que toutes les tentatives ont été vaines, pour la simple raison que notre unité nationale est l’œuvre d’un militantisme pour la liberté et la souveraineté». «La diversité culturelle de l’Algérie est une richesse qui nous procure bien des forces, pour préserver tous nos acquis et relever d’autres défis», enchaîne M. Sellal, qui se dit convaincu que le peuple a bien du respect à l’endroit de ceux qui servent les intérêts du pays et ne cautionnent jamais les pratiques de ceux qui se jouent de son avenir, sa stabilité et de son unité nationale.

De fait, affirme encore, le Premier ministre, «s’il est de cercles qui envient à l’Algérie ses richesses naturelles, ils sont dans le tort, puisque la vraie richesse de l’Algérie réside exclusivement dans les qualités et les vertus qui caractérisent son peuple qui a su relever avec bravoure toutes les épreuves auxquelles le pays a été confronté». L’autre conviction de M. Sellal se rapporte à la mobilisation de la population de Tamanrasset, pour les législatives du 4 mai. «Les prochaines élections législatives sont un pas en avant vers un lendemain prospère, et je demeure convaincu que les habitants de l'Ahaggar et de Tidikelt participeront en masse à cette échéance qui constituera un nouveau jalon sur la voie de l'édification institutionnelle nationale», a-t-il indiqué.



La sécurité et la stabilité en tête des priorités de l’État



«Tamanrasset est la portière du Sahel, et de surcroît de tout le continent africain», affirme par ailleurs le Premier ministre, précisant que cette wilaya jouit d’une attention particulière de la part du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui transmet ses vives salutations pour l’ensemble de sa population. «Ici, à Tamanrasset, nul doute que vous êtes les mieux imprégnés des difficultés, notamment d’ordre sécuritaire, auxquelles sont confrontés les pays du Sahel qui vous sont frontaliers», dit M. Sellal, à l’adresse de son auditoire composé des représentants de la société civile. Il fera part au passage de la solidarité de l’Algérie avec les États du Sahel et des efforts consentis sous la gouvernance judicieuse de M. Abdelaziz Bouteflika, pour instaurer un climat de stabilité dans cette région. «Nous restons convaincus, appuie M. Sellal, que la sécurité des pays du Sahel est un atout pour l’Algérie et leur stabilité garantit notre progrès.» Il argue son propos en affirmant que le projet de la Transsaharienne est le parfait exemple de «l’ouverture de l’Algérie vers le continent, et j’insiste, dit encore M. Sellal, sur l’entretien et la réhabilitation de tout son itinéraire». «Le Président de la République connaît parfaitement la région du Sahel, et sa sagesse a permis d’épargner au pays de subir les troubles auxquels il est confronté, tandis que notre valeureuse armée a su préserver nos frontières du Sud de toutes tentatives de déstabilisation, sans s’ingérer pour autant dans les affaires internes des pays voisins», affirme le Premier ministre, mettant l’accent, au cours de son intervention, sur le fait que les questions de stabilité et de sécurité demeurent en tête des priorités en Algérie. «Il est de notre responsabilité à tous de veiller à la sécurité et à la stabilité du pays, et, dans ce contexte, toutes les dispositions sécuritaires doivent être prises pour préserver la stabilité du pays, notamment dans ces régions frontalières», a insisté M. Sellal. «C’est dans cette logique qu’est intervenue d’ailleurs la décision de l’Algérie de fermer ses frontières terrestres avec le Niger», explique encore le Premier ministre, arguant une fois de plus que cette décision a été validée dans le but de «préserver la sécurité et la stabilité du pays face aux troubles secouant les États voisins où de dangereux groupes terroristes continuent d’agir sur leurs territoires qui font aussi l’objet de convoitises entretenues par d’autres pays». La question de la fermeture des frontières terrestres séparant donc Tamanrasset avec le territoire du Niger a été d’ailleurs soulevée par un représentant des commerçants de cette wilaya, lors de la rencontre de M Sellal avec la société civile. Dans sa réponse, le Premier ministre a expliqué que les hautes autorités du pays sont «bien conscientes que la fermeture des frontières a provoqué un recul de l'activité commerciale et touristique, mais, par souci de préserver la sécurité et la stabilité, nous sommes dans l’obligation de prendre cette décision».



Tamanrasset, bientôt hissée en base logistique d’échange avec l’Afrique



Le Premier ministre a tenu en outre à rassurer que l’État est disposé «à discuter des solutions les plus idoines à même de préserver, non seulement les intérêts des commerçants de Tamanrasset, mais aussi garantir un véritable essor dans l’activité touristique». Il a fait comprendre toutefois à l’adresse des commerçants, qu’il fallait«accepter certaines pressions qui n’obéissent qu’à l’idée de préserver la sécurité et la stabilité de l’Algérie». Il explique en outre que la moindre défaillance en la matière pourrait entraîner de lourdes conséquences pour le pays, assurant toutefois des capacités dont dispose le pays pour faire face aux menaces terroristes, comme cela a été démontré, rappelle M. Sellal, lors de l’attaque terroriste contre le complexe gazier de Tiguentourine, à In Amenas. En évoquant par ailleurs l’avenir très prometteur de la wilaya de Tamanrasset, y compris dans le domaine touristique, mais aussi dans les autres secteurs économiques, et ce eu égard aux énormes potentialités dont dispose cette région, le Premier ministre a plaidé pour hisser Tamanrasset au rang d’une véritable base d’échanges commerciaux avec les pays africains. M. Sellal révèle, à ce propos, que la réflexion de créer un port sec à Tamanrasset est déjà engagée, comme première étape allant vers la consécration de cette base d’échanges. «Les spécificités de la wilaya la qualifient pour être une base logistique d'échanges commerciaux et de services avec les pays africains, l'Afrique devant être notre cible si nous voulons développer la production nationale et les activités d'exportation», a encore insisté le Premier ministre. Il ne manquera pas d’assurer que «Tamanrasset jouera un rôle central dans notre démarche visant le développement des moyens de transport terrestre et aérien, et des moyens de communication numérique en cours de développement, notamment dans les régions frontalières, dans le cadre d'une vision globale et intégrée». «Pour accompagner ce programme ambitieux, ajoute M. Sellal, nous avons installé des wilayas déléguées, et optimisé les capacités dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans la wilaya, outre les mesures favorables au recrutement et aux activités économiques, pour que les jeunes de la région puissent bénéficier de cette dynamique positive, en participer à la consécration du renouveau national.» Pour M. Sellal, l'État mise sur les Hauts-Plateaux et le Grand Sud, pour les ériger en «espace où se cristallisera la mutation de l'économie nationale, au regard des potentialités gigantesques encore inexploitées dans ces deux régions». «L'État, conscient de l'importance du principe de développement équilibré en termes d'aménagement du territoire et de croissance homogène, a choisi les Haut-Plateaux et le Grand Sud, pour les ériger en espace où se cristallisera la mutation de l'économie nationale, au regard des potentialités gigantesques encore inexploitées dans ces deux régions, notamment les énergies renouvelables, les ressources en eau et le foncier agricole et industriel», a-t-il précisé. «Le développement de ces régions ne saurait reposer uniquement sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous devons, en plus du tourisme, promouvoir les activités agricoles et pastorales», a-t-il conclu.

K. A

Des acquis et des réalisations

M. Sellal a eu, dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tamanrasset, à inaugurer,

à lancer et à inspecter plusieurs projets et installations, relevant des secteurs des Ressources en eau, de l’Energie, l’Agriculture,

l’Industrie, l’Urbanisme, l’Education, la Santé et les Télécommunications.

Le Premier ministre a inauguré une usine de traitement de gaz dans la zone de Hassi-Moumène (43 km d’In-Salah). Fruit d’un partenariat entre l’entreprise Sonatrach et ISG-Petrofac, cette installation énergétique offre une capacité de production de 14 millions m3.

Sur site, le Premier ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accroître la production de gaz et de se défaire de la conception «classique» de l’industrie gazière, portant sur le pompage-exportation, pour s’orienter vers une nouvelle vision de l’industrie pétrochimique. Une vision qui permettra de ne plus s’appuyer sur l’exportation de gaz comme matière brut, mais sur une industrie pétrochimique «porteuse de valeur ajoutée», a-t-il expliqué, soulignant qu’il est d'une «nécessité urgente» que l’Algérie s’engage avec une économie «émergente» dans le XXIe siècle, en application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors d’une rencontre avec des travailleurs et cadres de l’usine, en majorité originaires des wilayas du sud du pays, il a affirmé qu’il s’agissait là «de la politique de l’Etat, qui s’appuie sur l’emploi des enfants de la région et du Sud», invitant, par la même, les responsables de cette installation énergétique à satisfaire leurs besoins par le recrutement de la main d’œuvre et de diplômés universitaires du Sud, et de recourir au recrutement à partir d’autres wilayas du pays en cas de nécessité.



Projets d’électrification rurale et de gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest



M. Sellal a procédé à la mise en service des projets d’électrification rurale et de distribution publique de gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest (10 km ouest de la wilaya déléguée d’In-Salah). Inscrit au titre du programme quinquennal de développement de 2010/2014, le projet d’électrification rurale est le fruit d’une opération tripartite, la Sonelgaz qui en assume les 75%, l’Etat avec 25% et l’apport personnel du bénéficiaire de 5.000 DA. Il prévoit la réalisation de huit centres d’électrification, selon la fiche technique.

Le réseau de distribution publique de gaz naturel, retenu également au titre du quinquennal 2010-2014, cible un total de 507 foyers. Il compte un réseau de distribution de 17,07 km et un autre de transport de 4,08 km .

Ces deux opérations visent une amélioration du cadre de vie du citoyen et une amélioration du taux de couverture en ce type de ressources énergétiques. Sur site, il a insisté sur la nécessité d’assurer une couverture globale de cette vaste région, qui est une région gazière.

Visite au périmètre agricole dans la commune de Feguaret-Ezzoua



Le Premier ministre a visité un périmètre agricole à Feguaret-Ezzoua, situé à quelque 35 km de la wilaya déléguée d’In-Salah. Créé au titre de la mise en valeur agricole, ce périmètre s’étend sur une superficie de 1.600 hectares et développe plusieurs activités agricoles, dont les cultures maraichères et la céréaliculture. Il a affirmé que l’Etat poursuivait son soutien aux agriculteurs, en leur assurant les moyens nécessaires, y compris l’électrification. Une présentation lui a été faite d’échantillons de différents articles produits au niveau de ce périmètre, dont des produits maraîchers, céréaliers et aquacoles. Il a saisi l’opportunité pour mettre l’accent sur les efforts des pouvoirs publics qui sont, a-t-il dit, orientés vers la diversification des ressources du pays, hors hydrocarbures, de façon à «préserver» le pouvoir d’achat du citoyen, à travers la création de richesse et la préservation de l’emploi.



Pose de la première pierre d’un complexe de production de matériaux de construction



M. Sellal, a procédé à Tit (Tamanrasset), à la pose de la première pierre d’un complexe privé de production de matériaux de construction (granit et marbre). Occupant une superficie de 20 hectares, ce projet, d’un montant d’investissement de 2,19 milliards DA, offrira, une fois opérationnelle au premier trimestre 2018, une capacité de production de 16.000 m2 par jour, selon la fiche technique du projet. Cette entité industrielle privée, dénommée SPA Granittam et relevant du groupe Hasnaoui, produira divers matériaux destinés à la construction, dont les tranches marbre et granit, les carreaux marbre et granit, le pavé anti dérapage, ainsi que les marches et contre marches, est-il précisé. Elle est appelée à générer 700 emplois, dont 500 permanents, et exploitera des gisements (marbre et granit) dans les régions d’Outoul, Aguenar, In-Guezzam et Silet, qui emploient 40 travailleurs chacun. Il a instruit les autorités locales d’œuvrer avec les chefs d’entreprises à la promotion des produits que recèle la région et à l’encouragement aussi de l’investissement dans ce domaine.



Inspection du pôle urbain d’Inkouf



M. Sellal, s’est enquis de la situation du pôle urbain d’Inkouf, où sont menés des travaux de raccordement aux voies et réseaux divers (VRD). Ces travaux concernent les raccordements de cette nouvelle zone urbaine d’habitation (ZHUN) aux réseaux notamment d’eau potable, d’assainissement et d’électricité. Cette ZHUN, totalisant 2.579 logements, actuellement en phase avancée de réalisation, disposera de toutes les commodités, dont une station de transport urbain, une polyclinique, une salle de jeunes, un bureau postal et d’autres servitudes. Le Premier ministre a visité un des logements de ce pôle et a mis l’accent sur le respect dans la construction du cachet architectural de la région. Il a, en outre, appelé à lutter contre les constructions anarchiques et à interdire l’octroi de terrains à bâtir dans les zones d’expansion touristique (ZET), notamment sur la route menant vers le site de l’Assekrem et la route de l’aéroport. Il a aussi insisté sur la nécessité de veiller à la préservation du cachet touristique local, annonçant, dans ce cadre, que des dispositions seront prises pour promouvoir le tourisme dans la région.



Lancement des travaux d’un hôpital de 240 lits



Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de réalisation d’un hôpital de 240 lits à Tamanrasset. Ce projet, d’un coût de plus de 5,7 milliards de DA (études et réalisation) et dont les travaux de réalisation ont été confiés à l’entreprise Cosider pour un délai de 36 mois, est appelé à contribuer à l’amélioration de la couverture et des prestations de santé dans cette wilaya de l’extrême Sud du pays. Cet établissement hospitalier devra générer, une fois en service, 80 emplois permanents et 60 autres temporaires, selon la fiche technique du projet. Le Premier ministre a sur site donné des instructions pour l’ouverture d’une annexe de formation paramédicale au niveau de l’hôpital, avant d’appeler à donner la priorité dans la formation aux jeunes de la région pour combler le déficit accusé dans le domaine.



Inauguration d’une station de gaz propane



M. Sellal, a inauguré une station de gaz propane au niveau du quartier Sersouf, au chef lieu de wilaya. L’ouvrage, qui comporte deux stations de GPL d’une capacité de 2x800 m3 et qui relève de la société de distribution du Centre (SDC), permettra l’amélioration du cadre de vie du citoyen, ainsi que le relèvement du taux d’accès au gaz de 5% à 63%.



Un CEM au quartier Tafsit



Le Premier ministre a procédé à l’inauguration d’un collège d’enseignement moyen (CEM) de type B-6, au quartier Tafsit, dans le chef lieu de wilaya de Tamanrasset. Ce projet, d’un coût de 167,5 millions de DA, offre également un régime de demi-pensionnat avec une capacité de 200 repas. L’établissement, qui porte le nom du défunt moudjahid Ahmed El-Habadi, est doté, outre le bloc administratif, de 16 salles de cours, 2 laboratoires, une bibliothèque, une salle polyvalente, un atelier, une cantine et 5 logements, selon sa fiche technique.



Inspection d’une station terrestre de télécommunications



M. Sellal, a inspecté la station terrestre des télécommunications, implantée au cœur de Tamanrasset. Il a reçu une présentation sur les réseaux de télécommunications filaires et satellitaires dans le Sud du pays, ainsi que sur les prestations assurées par cette station en direction de ses clients, dont le service de géo localisation. Des informations sur le projet de prestations de téléphonie et d’internet par satellite, que va assurer l’Algérie en direction du Mali et du Niger, ainsi que la rentabilité économique de ce projet, lui ont été fournies. Il s’est, en outre, enquis des aspects techniques des télécommunications audiovisuelles, dont la connexion directe entre les stations de Lakhdaria et de Tamanrasset, et les nouvelles prestations téléphoniques que devra assurer cette dernière station aux citoyens.