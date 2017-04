RND : Tamazight porteur de consolidation de l’unité nationale

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique Ahmed Ouyahia, a tenu hier un meeting, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, au cours duquel il a insisté sur la mobilisation de tous les Algériens pour préserver d’abord et consolider ensuite la paix, la sécurité et l’unité nationale .

«Il n’y aura pas d’avenir sans la paix », a tenu à souligner le SG du RND qui s’est exprimé exclusivement en tamazight. Après avoir rappelé l’instabilité que vivent plusieurs pays frontaliers de notre pays, le secrétaire général du RND a mis en exergue le rôle important de tous les corps de sécurité qui veillent quotidiennement sur la sécurité du pays, avant de rendre hommage à tous les patriotes, gardes communaux et DEC qui se sont sacrifiés durant la décennie noire. M. Ahmed Ouyahia n’a pas manqué aussi de s’incliner devant la mémoire des victimes des événements tragiques du printemps 2001, à leur tête le défunt Guermah Massinissa, et les pionniers du Tafsut Imazighen, dont Mouloud Mammeri, et de saluer la sagesse du mouvement citoyen (Arrouch). Evoquant tamazight, il a rappelé que les députés de son parti ont voté en faveur de la consécration de cette langue, comme langue nationale en 2002 et comme langue officielle en 2016, comme ils ne manqueront pas de plaider en faveur de la création de l’académie qui prenne en charge la promotion de cette langue comme stipulé dans la nouvelle Constitution. «Tamazight est un ciment de consolidation de l’unité nationale» a-t-il lancé à la nombreuse assistance. Il a également rappelé les grands axes du programme économique, politique et social que compte mettre en œuvre le RND s’il est élu majoritairement. La décentralisation des pouvoirs de gestions aux APC et APW, l’encouragement de l’investissement privé, la valorisation du travail, l’application de la peine capitale contre les auteurs d’enlèvement et d’assassinats d’enfants, la mise en œuvre d’un programme spécial pour le développement des zones montagneuses… Tels sont entre autres points développés par Ouyahia dans son discours avant d’appeler à voter massivement en faveur des listes de son parti.

Bel. Adrar