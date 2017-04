TAJ : Rassembler le potentiel juvénile

Intervenant devant une salle comble de la maison de la culture Houari-Boumediene à Sétif, Amar Ghoul qui introduira son discours par une rétrospective sur le passé historique de cette grande wilaya et les sacrifices endurés par les populations pour le recouvrement d’une liberté spoliée et dira d’entrée que «les jeunes constituent la colonne vertébrale du changement positif en Algérie» et que dans les rangs de son parti le potentiel juvénile était au cœur de toutes les préoccupations.

Il reviendra sur la liste des candidats de son parti et ajoutera que cette composante juvénile se veut un message fort de TAJ au peuple algérien et à toute la classe politique sachant, dira–t-il que les jeunes constituaient la solution et que : «C’est avec les jeunes que nous construirons le pays et ferons face à toutes les tentatives de déstabilisation», soulignant que la wilaya de Sétif devait être hissée au stade de ville intelligente, à même de constituer un palliatif d’envergure à l’industrie hors hydrocarbures. «Le message de TAJ consiste à rassembler tous les Algériens pour la construction de notre pays, sa préservation et son unité» soulignera Amar Ghoul qui ajoutera par ailleurs «que le moment était venu de mettre fin à la médiocrité là ou elle existe» et investir dans la compétence des jeunes. Il développera ensuite les grands axes de son programme qui tient compte des spécificités de chaque wilaya, consacrant au développement local une part importante dans la création de richesses et d’emplois. Ce même programme qui selon l’intervenant prend en charge le volet social, notamment les couches démunies par des mécanismes d’aide directe et le relèvement du seuil d’accès au logement social.

F. Zoghbi