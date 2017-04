FFS : consacrer le changement

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes, Abdelmalek Bouchafa, a animé hier, au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba, un meeting électoral au titre de la dernière journée de campagne.

Il a insisté sur l’opportunité importante que représentent les législatives pour consacrer le changement. «Il faut aller voter en force le 4 mai pour barrer le chemin à l’oligarchie», a souligné à ce propos le premier secrétaire du FFS qui a estimé que le changement viendra tôt au tard, évoquant, d’autre part, la nécessité d’un consensus national qui exige la réunion de toutes forces nationales autour d’une table pour construire ensemble le pays. Le FFS est favorable à l’investissement privé à condition qu’il apporte une valeur ajoutée, qu’il soit en conformité avec l’administration des impôts et qu’il garantisse les droits des travailleurs, en respectant les relations de travail. Le premier secrétaire national du FFS a parle de la loi de finances 2007 qu’il a qualifiée de loi qui ne sert pas l’intérêt des Algériens, de la nouvelle loi de la retraite, de la réforme de la Constitution, etc., auxquels son parti était opposé lors de leur vote au sein de la défunte APN. « Nous allons aux législatives pour faire entendre la voix du parti qui a appelle depuis sa création à un consensus national que nous considérons comme un fait historique», a-t-il fait savoir, avant d’appeler à un vote massif et de choisir les candidats de son parti connus pour leur compétence et intégrité.

B. G.