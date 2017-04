MSP : Pour une entente citoyenne

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri, a animé, hier matin, au théâtre régional de Bejaia un meeting au cours duquel il a présenté les grands axes de son programme pour sortir le pays de la crise et assoir une meilleure légitimité des institutions élues sans recourir à la fraude électorale. Il dira : «Notre programme est le fruit de deux années de travail et de réflexion engagés par des cadres et intellectuels intègres après une analyse profonde de la situation du pays qui débat dans une crise sans précèdent». Et d’ajouter, «Nous considérons l’Algérie comme notre grand foyer et nous voyons les divergences comme de simples problèmes familiaux qui peuvent se résoudre et éviter que le voisinage en fasse un scénario. Car si ces divergences multidimensionnelles perdurent le foyer s’écroule». Le président du MSP a longuement insisté sur la nécessité d’une entente citoyenne constructive qui garantit les droits des citoyens et qui englobe toutes les cultures et les langues arabe et amazigh sans aucune distinction de régions. Un brassage de cultures et de civilisations pour une démocratie réelle. «Nous sommes un seul peuple uni et ceux qui veulent nous séparer prétextant que nous sommes un danger pour eux se trompent. Car notre vision, notre action et notre programme démontrent que nous présentons un programme d’espoir basé sur l’entente et la légitimité par des élections propres et transparentes. Nous travaillons pour un consensus national soulignera, M. Abderrezak Mokri.

M. Laouer